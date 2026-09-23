La messe du Pape se vivra aussi loin de Paris

Ils ne prendront pas tous le chemin de Paris, mais ils ne vivront pas la messe du pape Léon XIV seuls chez eux. À Lille, Nîmes, Lisieux, Bayeux ou encore Sainte-Anne-d’Auray, des églises et sanctuaires retransmettront samedi 26 septembre la messe du Pape sur grand écran. Une façon, pour ceux qui ne peuvent pas monter à la capitale, de se retrouver, de suivre ensemble ce moment et de faire de la retransmission un véritable temps de partage et de communion.

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Ils ne seront pas aux Champs-Élysées, mais ils vivront la messe ensemble. Samedi 26 septembre, alors que le pape Léon XIV célébrera à Paris une messe place de la Concorde, plusieurs églises et sanctuaires de France ouvriront leurs portes pour permettre à ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement de suivre la célébration sur grand écran.

À Lille, la cathédrale retransmettra ainsi la messe parisienne. Une initiative qui répond notamment, explique le père de Sinety, à "une demande assez forte", en particulier de personnes âgées qui ne pouvaient pas se rendre dans la capitale. L’idée : ne pas vivre ce moment seul devant son écran, mais se retrouver, dans l’église, pour le partager. La retransmission sera suivie des vêpres de la neuvaine à Notre-Dame de la Treille, qui débutera ce même jour et qui seront, pour l’occasion, particulièrement solennisées.

À Nîmes, même esprit à l’église Saint-Charles. L’initiative est venue des paroissiens eux-mêmes, dans le cadre des préparatifs du 250e anniversaire de l’église. Un petit comité s’est constitué pour l’occasion, a donné un coup de propre à l’édifice et a souhaité proposer aux fidèles qui ne pourraient pas aller à Paris "de ne pas rester tout seul dans son salon devant KTO mais de partager ce moment". Un grand écran sera installé dans l’église. Combien seront-ils ? Difficile encore de le savoir. Mais les organisateurs espèrent que la technique suivra si l’affluence est au rendez-vous. "C'est un beau moment de communion qui s'annonce" résume le père Nicolas Germain, curé de la paroisse.

Pluie de roses à Lisieux

Ainsi, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, la célébration devient un rendez-vous collectif. À Sainte-Anne-d’Auray, la messe sera également retransmise sur grand écran. Et dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, plusieurs rendez-vous sont annoncés : retransmission à la chapelle Sainte-Thérèse de Ouistreham-Riva-Bella de la veillée au stade de France ainsi qu'à la basilique de Douvres-La-Délivrande, puis de la messe du Pape à la basilique de Lisieux le samedi. Une messe particulière est même prévue le dimanche 27 septembre avec... une pluie de roses, suivie de la transmission de l'Angélus depuis Lourdes.

Même les patronages se mobilisent : la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal dans le 16e arrondissement de Paris et son patronage L'Oasis organisent par exemple une soirée-projection familiale ce vendredi 25 septembre 2026 pour participer à la veillée des jeunes.

Au total, ce sont au moins 130 lieux de rediffusion qui permettront à ceux qui le veulent de suivre ces grands événements en direct depuis leur paroisse. Le site du Pape en France recense lui-même directement toutes les "Pape-zones" disponibles dans l'hexagone, avec une carte interactive à disposition.