JR salue l’engagement du Pape face au tsunami de l’IA

Le célèbre photographe JR, qui vit entre Paris et New York, s’est confié à Aleteia sur son admiration pour le Pape, notamment pour ses appels à résister à l’emprise de l’intelligence artificielle.
La vague saisit le regard du visiteur, peu habitué à voir émerger une structure aussi monumentale dans la Cour du Belvédère, au cœur du Vatican : c’est sur la façade de la Bibliothèque vaticane, un édifice du XVIe siècle, qu’a été fixée ‘Diluvium’, une création monumentale de l’artiste contemporain JR, représentant une vague de 70 mètres de large sur 30 mètres de haut. Pour cette première installation d’art contemporain in situ réalisée au Vatican, le photographe et réalisateur français s’est inspiré d’une gravure du Déluge universel imaginée par le plus célèbre illustrateur français du XIXe siècle, Gustave Doré. Il était à Rome en septembre
JR, 43 ans, un artiste devenu mondialement célèbre pour ses collages photographiques monumentaux et exposés à ciel ouvert, situe cette œuvre en écho avec plusieurs évènements et phénomènes d’actualité. « Cette vague peut nous faire penser aux vagues d’eau concrètes comme celle qui vient de se produire au Népal et au Tibet, mais aussi aux vagues de chaleur, et à l’arrivée de l’IA », explique JR, interrogé par Aleteia. L’artiste, qui considère l’intelligence artificielle comme « une vague puissante », se demande « ce que va devenir cette mémoire qui est gardée aujourd’hui dans des bibliothèques, avec des changements qui vont remettre en question la manière dont notre civilisation a préservé, jusqu’ici, le savoir ».
Dans ce contexte de grands bouleversements, le pape est pour JR un bâtisseur de ponts et un passeur de culture. Il se réjouit de voir Léon XIV questionner la façon dont l’intelligence artificielle bouleverse le paysage contemporain. Quelques jours avant la visite du pape en France, l’artiste se réjouit d’entendre le pape défendre le caractère irremplaçable de la relation humaine par rapport à la tentation du repli virtuel. « Mon travail d’artiste, c’est de soulever ces questions. J’espère qu’on trouvera les réponses et je trouve ça formidable que le pape s’investisse autant dans ce questionnement, parce qu’il concerne notre humanité toute entière », confie-t-il.
Le Vatican, un lieu idéal pour créer des ponts
Pour JR, la genèse de cette œuvre monumentale est intimement liée à la peur, mais aussi au désir de construire des liens inattendus entre des institutions, des personnes, des époques, des mondes qui se croisent rarement. Le photographe a par ailleurs précisé que les alentours du Vatican avaient été en 2005, alors qu’il n’avait que 22 ans, l’un de ses tout premiers lieux d’exposition urbaine. "Je pense qu’une grande partie de mon travail consiste à créer des ponts, et c’est justement un endroit où, sur le mur, on peut voir l’inscription ‘Pontifex’. C’est inscrit dans l’ADN de ce lieu", relève-t-il, situant le Vatican comme un lieu idéal pour trouver "une infinité de façons de créer des ponts entre les institutions, entre la peur et l’espoir, entre l’architecture ancienne et une vague éphémère".