Fulton Sheen, l’évêque américain qui aimait tant la France

A Saint Louis dans le Missouri, l’archevêque américain Fulton Sheen va rejoindre le cortège des bienheureux de l’Eglise. Connu pour ses talents d’orateur, il a contribué à l’évangélisation de millions de personnes grâce à deux émissions télévisées très populaires aux États-Unis. Mgr Louis Tylka, actuel évêque de Peoria dans l’Illinois, est le postulateur de la cause de béatification. Il insiste sur l’attachement de Fulton Sheen à la France.

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"Fulton Sheen écrivait ses homélies en français avant de les traduire en anglais". C’est ce qu’affirme à Aleteia Mgr Louis Tylka, évêque du petit diocèse de Peoria depuis 2020 et postulateur de la cause de béatification de Fulton Sheen. Le futur bienheureux béatifié ce 24 septembre à Saint Louis dans le Missouri est lui-même originaire de ce territoire du Nord des États-Unis où, des siècles plus tôt, des missionnaires jésuites français sont arrivés pour évangéliser le continent. Parmi eux notamment, le célèbre père Jacques Marquette.

Un étudiant brillant

Fulton Sheen est né dans une famille catholique d’origine irlandaise le 8 mai 1895. Dès son plus jeune âge, il se distingue à l’école pour ses capacités intellectuelles qui dépassent celles de ses camarades. Dans sa paroisse, il est servant d’autel. À huit ans, alors qu’il sert une messe présidée par son évêque, Mgr John Spalding (lui-même très influent aux États-Unis à cette époque), Fulton Sheen brise par inadvertance un objet liturgique. Le verre se répand partout avec fracas. "À la fin de la messe, Sheen s’attend à être sévèrement réprimandé par l’évêque", raconte Mgr Tylka. Mais la réaction est tout autre. Mgr Spalding s’approche du jeune garçon, le rassure et lui déclare : "un jour tu étudieras à Louvain, en Belgique. Plus tard, tu seras comme moi". "Cette déclaration est évidemment une prophétie", affirme Mgr Tylka. Et en effet, après avoir été ordonné prêtre en 1919, Fulton Sheen s’installe en Belgique pour poursuivre ses études à l’université catholique de Louvain. Il y obtient une agrégation de philosophie.

Fulton Sheen en 1925. Wikipedia / Aleteia

Tous les chemins mènent à Lourdes

En 1951, la prophétie s'accomplit entièrement. Fulton Sheen est ordonné évêque. Il exerce son ministère épiscopal sur la côte Est des États-Unis : à New-York, Rochester ou encore Newport. Mais inlassablement, son cœur reste ancré de l’autre côté de l’Atlantique. Lorsqu’il habitait en Belgique, il se rendait régulièrement à Paris et à Lourdes. "Il avait une dévotion toute spéciale pour Notre-Dame de Lourdes", assure Mgr Tylka. Tout au long de sa vie, Fulton Sheen s’est rendu plus de trente fois à Lourdes. Impossible de faire un voyage en Europe sans passer au sanctuaire marial le plus renommé de France. "À chaque pèlerinage, il demandait à la Sainte Vierge de passer par lui pour obtenir la conversion de quelques pèlerins", poursuit l’évêque postulateur. Et de fait, sa prière n’a jamais été ignorée.

Au début des années 1920, alors qu’il marchait seul dans le sanctuaire, il sent que quelqu’un le suit. Se retournant, il constate qu’une jeune femme marche derrière lui. "Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi mais je ressens le besoin de vous suivre", lui dit-elle confuse. Fulton Sheen comprend immédiatement le lien avec sa prière. La jeune femme est athée et se trouve à Lourdes avec un groupe de touristes hollandais qui visitent les Pyrénées. Il décide donc de lui parler de Jésus et de la foi catholique. Trois jours durant, voyant la soif spirituelle de la jeune femme, il continue de l’enseigner. Ce temps passé avec un prêtre, elle ne le passe pas avec son groupe. C’est cela qui va lui sauver la vie. Lors d’une sortie en bus dans les montagnes, le véhicule des touristes a eu un grave accident et s’est retrouvé précipité dans un ravin. Aucun passager n’a survécu. Apprenant la triste nouvelle et comprenant comment elle a été épargnée, la jeune femme se convertie immédiatement.

Il n’est pas anodin qu’à Lourdes, la Sainte Vierge s’est présentée à Bernadette Soubirous comme étant "l’Immaculée Conception". C’est précisément sous le vocable de Notre-Dame de l’Immaculée Conception que la Sainte Vierge est, depuis 1846, la patronne des États-Unis. Au-delà de Lourdes, Mgr Fulton Sheen était très attaché à sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Les deux co-patronnes de la France avaient sur l'archevêque une grande influence spirituelle. À leur sujet, il a écrit des livres, des enseignements et de nombreuses homélies.

Le premier "télé-évangéliste"

Fulton Sheen est surtout connu pour ses émissions "The Catholic Hour" et "Life is Worth Living". Pendant près de trente ans, de 1930 à 1957, à la radio comme à la télévision, l’infatigable archevêque s’attache à "parler courageusement de la foi catholique sans aucun tabou", selon les mots de Mgr Tylka. Cette force, Fulton Sheen l’a puisé dans l’adoration eucharistique. "Depuis le jour de son ordination sacerdotale jusqu’à sa mort, il passait une heure quotidienne devant le Saint-Sacrement", explique l’évêque postulateur. Le 9 décembre 1979, au lendemain de la fête de l’Immaculée Conception, Fulton Sheen est retrouvé sans vie, à genoux devant le Saint-Sacrement, dans la petite chapelle de son appartement New Yorkais.

L’évêque Fulton Sheen présente une leçon de théologie illustrée dans son émission télévisée Life Is Worth Living, le 13 décembre 1954. EAST NEWS