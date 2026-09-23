À quelle heure arriver pour la messe du Pape ?

600.000 personnes sont attendues samedi 26 septembre pour la grande messe présidée par Léon XIV. Alors, à quelle heure faut-il arriver ? Le mot d’ordre est simple : tôt !

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Surveillez votre boîte mail ! Les titres d’accès à la grande messe présidée samedi 26 septembre par Léon XIV ont été envoyés ce 23 septembre au matin aux quelque 600 000 inscrits. Et mieux vaut lire attentivement son billet avant de partir : il contient des informations indispensables pour savoir où entrer… et à quelle heure arriver.

Chaque QR Code indique le secteur et la zone où vous êtes attendu, l’accès conseillé ainsi que la station de métro à privilégier. Pas de place numérotée : les pèlerins seront répartis sur un immense axe d’environ trois kilomètres, de la Concorde aux Champs-Élysées, jusqu’à l’Étoile et la Grande-Armée. Le bon réflexe ? Ne suivez pas simplement la foule, suivez votre billet ! Aucun changement de secteur ou de zone ne pourra être accordé sur place.

À quelle heure faut-il arriver ?

Pas question d’arriver à 14h55 pour une messe qui commence à 15h. Les portes ouvriront dès 9h et une arrivée avant 11h est vivement recommandée. Surtout, gardez en tête l’horaire couperet : à 13h, les portes fermeront. Il ne sera alors plus possible d’accéder à sa zone. Léon XIV est attendu à 13h45, avant le début de la messe solennelle à 15h. La fin de la célébration est prévue vers 16h30. En pratique, mieux vaut donc prévoir une large marge pour rejoindre son point d’entrée, passer les contrôles et gagner sa zone, d’autant que 600.000 personnes sont attendues.

Ne vous trompez pas de station de métro

Pour rejoindre le site, les transports en commun sont fortement recommandés. Un périmètre restreint sera mis en place autour de la zone de la célébration et aucune circulation de véhicule ne sera autorisée aux alentours.

Mais là encore, inutile de descendre automatiquement à la station qui vous paraît la plus proche des Champs-Élysées : regardez celle qui est indiquée sur votre billet. Elle a été déterminée en fonction de votre secteur et de votre accès. Par exemple, pour un fidèle placé en secteur Sud, zone C, le titre d’accès indique une entrée au 55 rue Pierre-Charron et recommande de passer par le métro Trocadéro. Les indications peuvent donc être très différentes d’un billet à l’autre.

Prenez votre pique-nique

Autre détail à anticiper : la journée sera longue. Pour ceux qui arriveront avant 11h, il faudra compter plusieurs heures sur place avant même le début de la messe. Aucune nourriture ne sera vendue à l’intérieur du périmètre : pensez donc à emporter de quoi manger.

Pour l’eau, les gourdes et bouteilles jusqu’à 1,5 litre sont acceptées. En revanche, l’alcool et les contenants en verre sont interdits. Attention également à ne pas arriver trop chargé : grands sacs et valises sont notamment interdits, tout comme les vélos et les trottinettes.

Une fois entré, impossible de ressortir puis de revenir

Enfin, mieux vaut vérifier que vous n’avez rien oublié avant de franchir les contrôles : toute sortie est définitive. Si vous quittez votre zone après être entré, vous ne pourrez pas y accéder de nouveau.