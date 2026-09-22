Une offre de transport augmentée en Île-de-France pour la venue du Pape

L'offre de transport en Île-de-France sera augmentée de 10% vendredi 25 et samedi 26 septembre à l'occasion de la venue du pape Léon XIV à Paris, a annoncé Valérie Pécresse, la présidente de la région.

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Pour la visite du pape Léon XIV en Île-de-France, où un million de personnes sont attendues vendredi 25 et samedi 26, l'offre de transports en commun sera augmentée de 10% mais plus d'une vingtaine de stations seront fermées et la circulation à Paris sera fortement perturbée. Pendant ces deux jours, "on va augmenter l'offre de transport d'à peu près 10%", a annoncé mardi à la presse Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France.

Plus de 250.000 personnes devraient se masser vendredi sur le trajet de la papamobile avant l'office des vêpres à Notre-Dame, et 80.000 jeunes seront présents au Stade de France à Saint-Denis pour la veillée le même jour. Samedi, le Léon XIV célébrera une messe en plein air pour laquelle près de 600.000 personnes sont attendues de la place de la Concorde, aux Champs-Elysées, à la place de l'Etoile et jusqu'à l'avenue de la Grande Armée. "Notre priorité, c'est d'assurer une sécurité maximale tout en minimisant l'impact sur la vie quotidienne des Parisiens", avait expliqué le préfet de police Patrice Faure à l'AFP début septembre.

Les transports seront toutefois très impactés

Au total, 26 stations de métro et de RER situées à proximité des différentes étapes du déplacement papal seront fermées ponctuellement. "Les stations ne fermeront pas toutes à la même heure", prévient Valérie Pécresse, invitant les voyageurs à "prendre le temps de planifier (leur) itinéraire" pour garantir une circulation fluide. Les fermetures seront consultables sur l'application d'Ile-de-France Mobilités.

Dans le détail, vendredi, où le pape effectuera une déambulation dans les 5e et 6e arrondissements, les stations Cité, Odéon, Vavin, Montparnasse, Pont-Neuf, Cluny, Duroc, Saint-François-Xavier, Port-Royal, Luxembourg, Saint-Michel, École-Militaire et Ségur fermeront dans la matinée. "Les réouvertures se feront dans l'après-midi, dès que la situation sécuritaire le permettra", indique la préfecture sur son site internet.

Pour la messe samedi, Alma-Marceau, Iéna, Argentine, Georges-V, Franklin-Roosevelt, Champs-Élysées-Clemenceau, Concorde, Tuileries et Charles de Gaulle-Étoile seront fermées dès 22H00 la veille. Boissière, Kléber, Ternes et Saint-Philippe du Roule seront fermées samedi.

"Du bleu partout"

De nombreuses lignes de bus seront déviées ou temporairement interrompues. En tout, 1.300 personnes supplémentaires seront déployées sur le réseau de transport : 800 en plus pour la sécurité et 500 pour accueillir et guider le public. "On aura un degré d'accompagnement qui sera similaire à celui qu'on a acquis pendant l'expérience des JO", a ajouté Valérie Pécresse.

Au total, 14.000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers seront mobilisés vendredi. Ils seront 12.000 samedi, tandis que le nombre de sapeurs-pompiers restera inchangé. Sur les quais de métro comme dans les rues, "il y aura du bleu partout", a affirmé Patrice Faure lors de la même conférence de presse.

La préfecture va également mettre en place des zones d'interdiction de circulation et de stationnement. Pour la déambulation vendredi, le stationnement sera interdit dans un large secteur des 5e, 6e et 14e arrondissements dès jeudi matin et la circulation interdite vendredi. Pour les vêpres à Notre-Dame, il sera interdit de stationner et de circuler sur l'île de la Cité et une partie de l'île Saint-Louis, ainsi que les quais de Seine autour, à partir du jeudi soir.