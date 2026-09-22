Un dispositif de sécurité XXL, un million de personnes attendues

Pour la première visite de Léon XIV en France, les autorités déploient un dispositif de sécurité exceptionnel. De Paris à Lourdes, 14.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés vendredi dans la capitale, alors qu’un million de personnes doivent participer aux différents temps forts de cette très attendue visite pontificale.

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C'est une visite qui s'annonce inoubliable. Pour la venue de Léon XIV en France, un dispositif de sécurité hors-norme sera déployé durant les quatre jours, avec une attention toute particulière pour la séquence parisienne, vendredi et samedi, qui devrait drainer un million de personnes.

À événement exceptionnel - un pape n'est pas venu à Paris depuis 2008 -, "dispositif exceptionnel", selon les mots du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Au total 14.000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers seront mobilisés le vendredi, au premier jour de la visite papale. Ils seront 12.000 le lendemain et autant de sapeurs-pompiers que le vendredi.

Un millier de membres de forces de l'ordre seront déployés à Lourdes où est attendu samedi Léon XIV qui achèvera lundi à Metz son périple dans l'Hexagone. Pour les services de sécurité, il s'agit d'un "défi en soi", même si aucune menace particulière n'a été identifiée à ce stade concernant cet événement, comme l'ont assuré Laurent Nuñez et le préfet de police de Paris Patrice Faure.

"On ne peut pas imaginer qu'il se passe quelque chose et nous ferons tout pour l'empêcher", confie un policier de haut rang. Un autre, ayant requis également l'anonymat, évoque des actions possibles de Femen ou de collectifs engagés contre les abus sexuels. La préfecture de police de Paris (PP) est habituée à gérer des grands événements, à commencer par les Jeux olympiques de 2024 qui représentaient un défi sécuritaire dont elle est sortie auréolée.

Un million de personnes attendues

Comme pour les Jeux olympiques, l'enjeu est surtout la gestion des flux, de personnes - "un million sans doute", selon la porte-parole de la PP Hélène Denéchère, mais aussi des véhicules (cars, etc). "C'est de l'horlogerie: notre priorité, c'est d'assurer une sécurité maximale tout en minimisant l'impact sur la vie quotidienne des Parisiens", expliquait récemment à l'AFP Patrice Faure, pour qui il ne s'agit "pas de gérer un événement religieux, mais un événement d'ordre public". "L'objectif de la préfecture de police est de permettre au public de profiter pleinement de ces moments et d'accueillir avec fierté le souverain pontife et en même temps limiter la durée des contraintes" pour les Parisiens pendant cette visite.

Le Pape est attendu vendredi 25 septembre à l'aéroport d'Orly où il sera accueilli par le président Emmanuel Macron. Le cortège papal sera escorté par les forces de l'ordre sur une autoroute fermée à la circulation pour l'occasion. Un énorme flux de public est attendu dans la capitale, où Léon XIV officiera samedi pour une messe en plein air place de la Concorde.

Au moins 600.000 personnes se sont déjà inscrites, qui devraient venir de toute la France pour assister à ce rassemblement spirituel exceptionnel au plus près du Pape. Le public sera massé sur les Champs Elysées ainsi que sur l'avenue de la Grande armée, après que le périmètre a été élargi par les autorités en raison de l'afflux. Les accès sont gérés par le diocèse, qui a mis en place des QR codes pour accéder aux emplacements prévus sur les Champs-Élysées, place de la Concorde et avenue de la Grande armée. Des drones et un dispositif anti-drones en lien avec l'armée de l'air seront déployés et des tireurs d'élite seront sur tous les points hauts des différentes séquences parisiennes.

Une déambulation sous haute sécurité