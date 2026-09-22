Nomena, la voix d’ange qui va chanter en solo devant le Pape

Le 25 septembre, lors de la veillée des jeunes au Stade de France, Nomena, jeune choriste de la maîtrise de la cathédrale de Reims, s’avancera seul face au pape Léon XIV et à quelque 80.000 fidèles pour interpréter, de sa voix d’ange, "En prière" de Gabriel Fauré. Un moment hors du temps qu’il se prépare à vivre entre trac, foi et émotion.

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Il lui faudra une bonne dose de courage. À seulement 14 ans, Nomena s’apprête à vivre un moment qu’il n’est pas près d’oublier. Le 25 septembre, cet élève de 3e, membre de la maîtrise de la cathédrale de Reims, interprétera en solo En prière, de Gabriel Fauré, devant le pape Léon XIV et quelque 80.000 fidèles réunis pour la veillée de prière des jeunes au Stade de France, en Seine-Saint-Denis.

Tout a commencé par la venue à Reims de la jeune soprano franco-américaine Monroe. En tournée en France en 2026 pour son Récital de chants sacrés, elle devait se produire à la cathédrale le 25 septembre, accompagnée par sa maîtrise. Mais son invitation à chanter devant Léon XIV au Stade de France est venue bouleverser le programme. Le concert rémois a été avancé au 22 septembre et, dans la foulée, Sandrine Lebec, directrice musicale de la maîtrise de la cathédrale, a reçu un appel inattendu du producteur de la chanteuse : pourquoi ne pas faire venir ses jeunes choristes au Stade de France pour accompagner Monroe ? "C’est une belle opportunité pour les élèves, mais aussi un grand honneur", confie à Aleteia Sandrine Lebec, qui voit également dans ce "clin Dieu" un joli cadeau pour ses 25 ans à la maîtrise de la cathédrale. "C’est en quelque sorte l’aboutissement de ma carrière". Pour elle, cette soirée aura aussi un petit parfum de déjà-vu. En 1999, elle préparait déjà des jeunes des Hauts-de-Seine à monter sur la scène du Stade de France. À l’époque, c’était aux côtés de Céline Dion. Vingt-sept ans plus tard, la voilà de retour dans la même enceinte, préparant une nouvelle génération de jeunes chanteurs à se produire devant une tout autre star. Et comme pour boucler la boucle, Céline Dion se trouve justement à Paris au même moment que le Pape, un hasard qui ne manque pas de faire sourire Sandrine Lebec.

Le solo d’une vie

Mais cette fois, ce sont bien ses 40 jeunes choristes qui s’apprêtent à vivre une soirée dont ils devraient se souvenir longtemps. Durant la veillée du 25 septembre, ils accompagneront Monroe sur Regarde !, son titre de l’Eurovision, ainsi que sur l’Ave Maria de Caccini. Mais parmi eux, Nomena aura droit à un défi supplémentaire : quitter le chœur et se lancer seul avec sa voix d’ange, sans filet, pour interpréter En prière. "Ce chant s’inscrivait bien dans le fil conducteur de la soirée et je devais choisir un ou deux solistes. J’ai pensé à Nomena car il a le mental pour y arriver, mais aussi et avant tout une jolie voix", explique Sandrine Lebec.