À deux jours de l'arrivée du pape Léon XIV en France, Aleteia vous propose de suivre en direct les derniers préparatifs d'une visite qui s'annonce historique.
Emmanuel Macron n’assistera à aucune messe
Emmanuel Macron n’assistera à aucune des messes du pape pendant sa visite en France, a annoncé l’Élysée. Il sera néanmoins "représenté par le Premier ministre" Sébastien Lecornu, ainsi que "par son épouse" Brigitte Macron, samedi 26 septembre lors de la messe place de la Concorde à Paris.
Toutes les cloches de France sonneront vendredi matin
L'arrivée du Pape en France vendredi ne passera pas inaperçue. Ce jour-là, à 10 heures, tous les clochers de France sonneront à l’unisson pendant sept minutes. Pourquoi à cette heure précise ? Elle correspond à l’heure exacte de l’arrivée du Pape Léon XIV à l’aéroport de Paris-Orly, en provenance de Rome. "Un geste simple et symbolique pour marquer le début du voyage apostolique et permettre à chacun de s’y associer, où qu’il soit", expliquent les organisateurs.
Stéphane Bern commentera le voyage de Léon XIV
Stéphane Bern sera l’une des voix de France Télévisions pour commenter le voyage de Léon XIV en France. Le présentateur participera notamment aux émissions spéciales entourant la messe célébrée à Paris, où quelque 600 000 personnes sont attendues. Dans La Croix, il mesure la portée exceptionnelle de l’événement : « Qui, à part le pape, est capable de réunir 600 000 personnes en France ? »
Paris, Metz, Lourdes… La France se prépare à accueillir Léon !
Les villes de France se préparent à accueillir Léon XIV
Vendredi, le quintette de cuivres Magnifica s’apprête à vivre un moment hors du commun. Formé il y a 40 ans, cet ensemble participera à la célébration de la messe du pape Léon XIV place de la Concorde, avec trois musiciens supplémentaires. Entre émotion, exigence musicale et adrénaline, les huit instrumentistes veulent faire de la musique un vecteur de recueillement, de paix et de fraternité.
Du grégorien à la pop louange, la playlist de la venue du Pape
Du grégorien à la pop louange, la venue de Léon XIV aura aussi sa bande-son ! Aleteia vous propose sept morceaux pour accompagner le voyage du Pape en France. Parmi eux, « Pour que le monde ait la vie », composé par Grégory Turpin et interprété avec Natasha St-Pier devant Léon XIV au Stade de France puis à Lourdes. À Notre-Dame résonneront aussi l’Ave maris Stella et le Magnificat, tandis que la messe parisienne s’ouvrira avec « Aujourd’hui, c’est jour de fête ».
Ces “petites mains” qui s’activent pour la venue du Pape
Travail millimétré". "Délais courts". "Grand honneur". C’est un peu le leitmotiv de toutes les petites mains qui ont été sollicitées pour accueillir le Pape et qui s’activent dans l’ombre depuis des semaines. Ils sont artisans, religieux, apprentis ou bénévoles et mettent leur savoir-faire au service de l’Église. Du linge liturgique au mobilier, en passant par la sécurité, le chant et la décoration florale, tour d’horizon de ceux qui œuvrent en coulisses.
Le trajet de la papamobile dans la capitale
Vendredi 25 septembre le pape Léon XIV doit parcourir 2,5 km en papamobile dans Paris, du boulevard du Montparnasse à la place Saint-Michel. Parcours, points d’accès, animations… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la déambulation du Pape à Paris.
Les abbés bénédictins d'Europe invités à Metz
Les principaux abbés bénédictins d’Europe ont été invités à Metz le 28 septembre 2026 à l’occasion du voyage en France du pape Léon XIV, a appris l'agence vaticane I.MEDIA de sources concordantes. Ce choix s’inscrit dans la volonté de mettre en avant la figure de saint Benoît de Nursie, co-patron de l’Europe, lors cette ultime étape du pape, qui sera principalement consacrée au Vieux Continent.