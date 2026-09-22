Léon XIV en France : Emmanuel Macron n’assistera à aucune messe

Emmanuel Macron n’assistera à aucune des messes du pape pendant sa visite en France, a annoncé l’Élysée ce 22 septembre. Il sera néanmoins "représenté par le Premier ministre" Sébastien Lecornu, ainsi que "par son épouse" Brigitte Macron, samedi 26 septembre lors de la messe place de la Concorde à Paris.

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le président de la République Emmanuel Macron n'assistera à aucune des messes célébrée par le pape Léon XIV durant sa visite en France du 25 au 28 septembre, a annoncé l’Élysée ce mardi 22 septembre. Il sera toutefois "représenté par le Premier ministre" Sébastien Lecornu, ainsi que "par son épouse" Brigitte Macron, lors de la messe célébrée samedi 26 septembre place de la Concorde à Paris a précisé la présidence à la presse.

Quelques jours auparavant, le journal La Croix avait indiqué que le Vatican n'avait pas donné suite aux demandes de l'Élysée concernant notamment une entrevue, le vendredi 25 septembre, entre le Pape et le président de la République. Emmanuel Macron aurait en effet souhaité faire avec Léon XIV le tour du chantier de Notre-Dame de Paris. "Le président de la République n'a jamais proposé rencontre tête à tête avec le Pape à Notre-Dame. En revanche il avait proposé de rencontrer les pompiers et bâtisseurs de Notre-Dame, mais ça ne se fera pas pour des raisons d'agenda", a fait savoir l'Élysée. Les chefs d'État et de gouvernement des 26 autres pays de l'Union européenne ont été invités à assister au discours du pape Léon XIV sur l'Europe lundi à Metz, qui sera introduit par Emmanuel Macron, a également annoncé l'Élysée.

Une première rencontre en avril