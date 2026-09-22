Trains pris d’assaut, hôtels complets, restaurants et commerçants qui se préparent à l’affluence… Avant même son arrivée en France, Léon XIV produit déjà des effets concrets sur l’économie.

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Léon XIV n’a pas encore posé le pied en France que son passage fait déjà tourner une partie de l’économie. À quelques jours de son arrivée, le 25 septembre, les premiers effets sont déjà visibles. À commencer par les réservations d’hébergements qui s’envolent dans les villes où Léon XIV est attendu.

Des hôtels complets et des prix qui s’envolent

Dans la capitale, la nuit du samedi 26 septembre s’affiche en moyenne à 288 euros, contre 191 euros à la même date en 2025, selon les données de KAYAK, soit une hausse de 50% en un an. La veille, vendredi 25 septembre, la tendance est déjà nette : 255 euros en moyenne la nuit, contre 196 euros en 2025, soit 30% de plus. Après les concerts de Céline Dion, qui avaient eux aussi fait grimper les tarifs des hébergements parisiens, la venue du Pape crée donc un nouveau pic de demande dans la capitale.

À Lourdes, la tension se mesure davantage aux disponibilités. Fin août, plus de 90% des chambres étaient déjà réservées pour les deux nuits correspondant à la présence de Léon XIV dans la cité mariale, selon les données du cabinet spécialisé dans l’hôtellerie MKG.

Un phénomène qui gagne aussi les locations saisonnières : les recherches d’hébergements sur Airbnb autour de la visite du pape ont bondi de 610% par rapport à la même période de 2025. Parmi les 150.000 fidèles inscrits à la messe avec le Pape sur la prairie du Sanctuaire, certains ont même dû chercher un logement dans les villes alentour. "L’ensemble des hôtels est complet, et même au-delà. À Tarbes et à Pau, de nombreux hôteliers confient être pleins", confirmait début septembre auprès d’Aleteia Marie-Laure, directrice de l’hôtel Miramont à Lourdes, dont les 92 chambres ont été prises d’assaut en quelques jours après l’annonce des dates de la visite.

Même emballement à Metz, dernière grande étape du voyage pontifical, où les recherches d’hébergement ont progressé de 194% sur Airbnb et de 306% sur Booking.com, tandis que le parc hôtelier affichait complet plusieurs semaines avant l’arrivée de Léon XIV.

Trains, métros, cars…

Côté transports aussi, il faut pousser les murs pour absorber l’afflux de voyageurs. En Île-de-France, où plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues pour les différents rendez-vous parisiens — de la déambulation du Pape au cœur de Paris à la veillée de prière des jeunes au Stade de France, en Seine-Saint-Denis, en passant par la messe place de la Concorde —, l’offre de transports en commun sera augmentée de 10%, a annoncé le 22 septembre Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Pour acheminer les fidèles jusqu’à la capitale, certains diocèses ont même choisi d’affréter spécialement des rames de TGV. Un dispositif exceptionnel qui témoigne de l’ampleur des déplacements attendus pour la visite pontificale.

SHUTTERSTOCK

À Lourdes, c’est le train qui profite particulièrement de l’"effet Pape". Quelque 20.000 personnes devraient en effet rejoindre la cité mariale par le rail pour assister aux célébrations, faisant ainsi bondir les réservations à 171%, selon Trainline, première application de réservation de train et de bus en Europe. "Une hausse qui montre que certains événements deviennent à eux seuls une raison de prendre le train et de se déplacer", se réjouit Clément Bretagnolle, Directeur commercial de Trainline. Face à cette affluence record, la fréquence des trains a été renforcée pour le week-end. L’événement va même jusqu’à remettre sur les rails un convoi d’un autre temps : le Train historique de Toulouse, tracté par des locomotives BB 7200, circulera spécialement jusqu’à Lourdes le 27 septembre.

À Metz également, des TER supplémentaires circuleront depuis Strasbourg, Nancy, Verdun et Longwy, tandis que les capacités seront renforcées sur plusieurs lignes régionales. Sur place, le réseau Le Met’ sera exceptionnellement gratuit le 28 septembre, avec des parkings-relais et des navettes destinés à acheminer les visiteurs vers le centre-ville. L’autocar n’est pas en reste. FlixBus constate une nette accélération de la demande à l’approche de la visite pontificale. Le phénomène est notamment visible à Metz, où les demandes de trajets progressent avant l’arrivée du Pape.

Les commerces et les restaurateurs sur les starting-blocks

Commerçants et restaurateurs espèrent eux aussi profiter de cet événement. Commerçants et restaurateurs espèrent eux aussi profiter de l’événement. Et pour l’occasion, les produits dérivés à l’effigie de Léon XIV fleurissent déjà dans certaines boutiques en ligne : casquettes, T-shirts, tote-bags, bracelets, chapelets, médailles ou encore bougies. Une collection officielle arborant le logo de la visite a même été lancée par la boutique de Notre-Dame de Paris.

À Lourdes, l’effet est déjà très concret dans les boutiques de souvenirs. Majoado 1946, dernier atelier local de frappe de médailles, avait ainsi livré plus de 50.000 articles consacrés à Léon XIV dès la mi-août. Même attente à Metz, où une édition collector de 100 pin’s à l’effigie du Pape s’est écoulée en quelques jours fin août. Pour permettre aux bars, restaurants et commerces du centre-ville de profiter de l’affluence, la municipalité a d’ailleurs choisi de les laisser ouverts.