À l’occasion de la venue de Léon XIV en France, de nombreuses initiatives ont été pensées en marge de son programme officiel. Rencontres avec des jeunes, animations festives ou encore expositions… Voici sept rendez-vous prévus à Paris, Lourdes et Metz.

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Autour du voyage de Léon XIV en France, l’imagination ne manque pas. En parallèle de ses étapes parisienne, lourdaise et messine, de nombreuses initiatives viennent compléter le programme officiel. Paroisses, mouvements, associations et institutions proposent chacun leur manière de vivre et d’accompagner ce grand rendez-vous. Aleteia a sélectionné sept de ces "à-côtés", qui promettent de faire de cette visite un moment particulièrement vivant.

1 Une soirée américaine

Quand ? Mercredi 23 septembre.

Quelques jours avant l’arrivée de Léon XIV à Paris, la paroisse Saint-François-Xavier a choisi une préparation pour le moins conviviale. Mercredi 23 septembre, elle organise une "soirée américaine" avec messe à 18h45, temps de louange et d’adoration à 19h30, puis burger party sur le parvis avec food-truck. La paroisse propose également une prière quotidienne pour le Pape du 18 au 24 septembre, à 19h30 en semaine et à 18h le samedi et le dimanche. De quoi se préparer à la visite du Saint-Père dans un esprit à la fois priant et festif.

2 La veillée des influenceurs

Quand ? Jeudi 24 septembre.

La veille de l’arrivée de Léon XIV dans la capitale, plusieurs créateurs de contenus catholiques se retrouvent pour une grande veillée de prière. L'événement aura lieu de 19h30 à minuit, à l’église Saint-Sulpice, à Paris. Parmi les invités, Mgr Matthieu Valentin, l’abbé Matthieu Raffray, le père Jean-Baptiste, le frère Paul-Adrien, le Catho de service, Clémence Pasquier ainsi que les collectifs Amen Media et Two Disciples.

Initialement prévue à la Madeleine, la veillée a finalement été déplacée à Saint-Sulpice afin de pouvoir accueillir le nombre croissant de participants inscrits. Avec ses quelque 2.000 places, l’église réunira les participants pour une soirée ponctuée de chants, de prières et de temps de méditation, pour préparer les cœurs à la venue du souverain pontife.

3 Portes ouvertes des Missions Étrangères de Paris

Quand ? Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre.

Les Missions Étrangères de Paris ouvrent exceptionnellement leurs portes rue du Bac. Les visiteurs pourront découvrir les 360 ans d’histoire de cette société missionnaire et sa vocation au service de l’évangélisation en Asie et dans l’océan Indien. Autre temps fort de ces journées, une projection gratuite du documentaire Baroudeurs du Christ est proposée vendredi 25 septembre à 15h. Une réservation est toutefois nécessaire pour y assister.

4 Le FRAT

Quand ? Samedi 26 septembre.

À l’occasion de la venue du Pape, le FRAT organise Porte Maillot un temps fort spécialement destiné aux 13-17 ans. Prévu le samedi au matin, ce rassemblement réunira jusqu’à 10.000 collégiens et lycéens venus des huit diocèses d’Île-de-France.

Au programme : louange avec le groupe BeWitness, témoignages, enseignements et temps de prière. Une fois la matinée terminée, les jeunes rejoindront la place de la Concorde et les Champs-Élysées pour prendre part à la messe célébrée par Léon XIV à 15h. Une façon pour le FRAT de proposer aux plus jeunes un rendez-vous adapté à leur âge, en amont de la grande célébration.

5 de la musique avec Ecclesia Cantic

Quand ? Samedi 26 septembre.

Pour les 18-35 ans qui veulent prolonger la fête jusque dans la soirée, Ecclesia Cantic a imaginé un programme particulièrement fourni. L’association propose de vivre toute la journée autour de la venue de Léon XIV, de la prière jusqu’à la fête.

Après un petit déjeuner d’accueil et les laudes, les participants pourront assister à une conférence avec Bénédicte Delelis et le frère Paul-Adrien, puis profiter d’un concert avant de rejoindre la messe présidée par le Pape. La journée se poursuivra avec les vêpres, puis une "Ecclesia Party" autour d’un dîner, de chants et de musique.

6 La Cité Saint-Pierre et le Secours Catholique

Quand ? Du samedi 26 au lundi 28 septembre.

À Lourdes, la venue de Léon XIV sera également vécue aux côtés de personnes engagées auprès des plus fragiles. La Cité Saint-Pierre accueillera les 26 et 27 septembre quelque 500 personnes, dont environ 400 membres de l’aumônerie nationale du Secours Catholique, ainsi que des délégations et associations œuvrant auprès de personnes en situation de précarité.

Depuis plusieurs mois, le Secours Catholique se mobilise pour permettre à ces personnes de participer à ce grand rendez-vous. Elles pourront ainsi vivre ensemble le passage du Pape à Lourdes, dans un week-end placé sous le signe de la fraternité et de la solidarité.

7 les Archives municipales de Metz

Direction Metz pour terminer ce tour d’horizon. À l’occasion de la venue de Léon XIV, les Archives municipales proposent l’exposition "La Papauté en Terre messine", du 23 septembre au 16 octobre, au cloître des Récollets. L’exposition, gratuite et ouverte à tous, revient sur les relations entre Metz et le Saint-Siège depuis le VIIIe siècle. Bulles pontificales, plans, cartes et photographies permettent de parcourir cette histoire, marquée notamment par la venue de Léon IX en 1049, premier pape à se rendre officiellement dans la ville, puis celle de Jean Paul II en 1988. La visite de Léon XIV, prévue le 28 septembre, viendra ainsi ajouter un nouveau chapitre à cette histoire messine.