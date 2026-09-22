À Gaza, l’espérance renaît avec la reprise des cours

Après trois années d’interruption de l’enseignement, l’école du Patriarcat Latin a rouvert ses portes pour la rentrée scolaire 2026-2027. Cette année, un peu plus de 1.000 élèves ont repris le chemin de l’école.

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Trois ans après la fermeture des établissements scolaires de Gaza, les salles de classe de l’école du Patriarcat Latin accueillent de nouveau des élèves. Ils sont plus de 1.000 à y avoir fait leur rentrée pour cette année scolaire 2026-2027. Dans un territoire profondément marqué par les destructions, ce retour à l’école revêt une importance particulière. Il représente “une lumière dans les ténèbres pour la communauté locale qui a tant souffert”, déclarait le père Gabriel Romanelli à une délégation de l’Aide à l’Église en détresse (AED) en Terre sainte.

Depuis les attaques du 7 octobre 2023, les établissements scolaires de Gaza ont été contraints de fermer leurs portes. Une situation qui a bouleversé le quotidien des enfants. En juillet dernier, Mgr Shomali témoignait : en l'absence d’école, les enfants “ramassent du bois, des clous ou tout ce qui peut être réutilisable et vendu”.

Une rentrée malgré les difficultés

La réouverture de l’école a été rendue possible malgré d’importantes difficultés matérielles. Les pénuries de mobilier, de fournitures scolaires et de matériel pédagogique n’ont cependant pas arrêté les équipes du Patriarcat Latin, mobilisées pour que les enfants puissent retrouver le chemin de l’école.

Au total, 77 enseignants encadreront dans les différents niveaux d'enseignement, sous la direction du père Gabriel Romanelli. Avant que la guerre n’éclate, Gaza comptait cinq écoles chrétiennes : trois catholiques, une orthodoxe et une évangélique. Aujourd’hui, l’école du Patriarcat Latin est le seul établissement scolaire chrétien en activité à Gaza. Elle accueille les enfants de l’ensemble de la communauté locale.

Cette rentrée s’accompagne de la création d’un nouveau bâtiment destiné aux classes de maternelle. Un projet rendu possible grâce au soutien financier de nombreux donateurs et partenaires. Pour les familles, comme pour les enseignants, ce premier jour d’école a été particulièrement émouvant. Le père Gabriel Romanelli déclare : “Aujourd'hui, nous avons vu des larmes de joie dans les yeux des enfants et des parents qui renvoyaient leurs enfants à l'école après trois ans.”

L’éducation, une mission essentielle du Patriarcat Latin

L’éducation constitue l’une des missions phares du Patriarcat Latin de Jérusalem. Malgré les années de guerre, cette mission n’a jamais complètement cessé. À Gaza, la paroisse de la Sainte Famille a ainsi poursuivi sa mission éducative auprès des enfants déplacés en les accueillant dans ses locaux.

“Ce lieu, qui a abrité des personnes déplacées pendant la guerre, retrouve aujourd’hui sa vocation éducative. Nous espérons qu’il deviendra un espace où l’amour, la guérison et le respect mutuel pourront s’épanouir au sein de la communauté.” déclare le père Gabriel Romanelli au Patriarcat Latin de Jérusalem. Le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem, a fait de l’éducation une priorité. Lors de ses nombreuses visites pastorales à Gaza, il n’a cessé d’insister sur le fait de rétablir l’accès à l’éducation : “Sans éducation pour les enfants, comment peut-il y avoir de l’espoir?”