À 19 ans, Charles est servant d'autel depuis onze ans dont trois dans le diocèse de Nanterre. Le 26 septembre, il vivra pourtant une expérience exceptionnelle : avec une centaine d’autres jeunes, il participera à la messe présidée par le pape Léon XIV place de la Concorde, devant des centaines de milliers de fidèles.

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Onze ans que Charles sert la messe tous les dimanches. Mais le 26 septembre prochain, ce jeune homme de 19 ans va se souvenir longtemps de ce service d'autel. Avec une centaine d'autres enfants de chœur, cet étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur sera au plus près du pape Léon XIV, qui célébrera une messe place de la Concorde devant au moins 600.000 fidèles.

Lorsqu'il a appris que Léon XIV allait venir en France, Charles a tout de suite su quelle devait être sa place. "Je me suis dit que ça allait être une expérience tout simplement extraordinaire, qui n'arriverait certainement qu'une seule fois dans ma vie, et que je ne devais pas rater ça", confie le jeune homme à Aleteia. Servir la messe du Pape à Paris pourrait presque devenir une tradition familiale : avant lui, ses deux oncles ont été servants d'autel auprès de Jean Paul II, lors de son voyage apostolique en France.

"Je ne savais pas trop comment m'y prendre pour servir à cette messe, alors je me suis dit que j'allais y aller au culot", explique Charles. L'étudiant envoie un message au grand cérémoniaire du diocèse de Nanterre, qui le dirige vers les démarches à suivre. Beaucoup de papiers à remplir et un certain moment d'attente plus tard, Charles finit par apprendre la bonne nouvelle : il a été sélectionné. "Je ne sais pas encore quel rôle précis je jouerai, à part que je devrai m'occuper des plus petits", explique-t-il. Le jeune homme devra être sur place dès 9h du matin pour passer les contrôles de sécurité et "faire comme une sorte de répétition".

Charles ne néglige pas la chance qu'il a. "Pour moi c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand on commence la messe, tout petit, on apprend tous les gestes, on endosse les différents rôles liturgiques... Mais jamais on ne s'imagine un jour servir la messe avec le chef de l'Église catholique", souffle le jeune homme, qui considère cet événement comme "doublement exceptionnel". "Non seulement c'est avec le Pape, mais en plus c'est en France !"

Avoir quelqu'un comme Léon XIV, qui comme un guide nous aide à comprendre les dangers qui nous entourent et à être une lumière pour le monde, c'est une chance.

Charles a déjà eu l'occasion de voir le pape Léon XIV lors du Jubilé des jeunes. Il a également suivi avec attention son élection. "J'aime déjà ce qu'il dit, il est proche de la jeunesse", explique-t-il. Une proximité qui lui rappelle, par certains aspects, la figure de Jean Paul II. "Je ne l'ai jamais connu, mais quand je parle avec mes parents de la manière dont ils le voient, c'est peut-être un futur Jean Paul II", estime le jeune homme. Il évoque chez le pape Léon XIV "une proximité avec les gens", mais aussi "une droiture" et "une sorte de charisme assez fort". "On a envie de le suivre", résume-t-il. Charles apprécie également les prises de position du pape sur les grands enjeux contemporains, notamment sur l'usage de l'intelligence artificielle. Pour lui, Léon XIV n'hésite pas à prendre position dans "un monde qui évolue en permanence". Une posture qui le rassure : "Avoir quelqu'un comme lui, qui comme un guide nous aide à comprendre les dangers qui nous entourent et à être une lumière pour le monde, c'est une chance."