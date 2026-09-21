La visite du Pape Léon XIV en France approche à grands pas. Pour saluer son arrivée, les cloches de toutes les églises de France sonneront à l’unisson vendredi 25 septembre, à 10 heures.
L’arrivée du Pape en France ne passera pas inaperçue. Ce vendredi 25 septembre à 10 heures, tous les clochers de France sonneront à l’unisson pendant sept minutes. Pourquoi à cette heure précise ? Elle correspond à l’heure exacte de l’arrivée du Pape Léon XIV à l’aéroport de Paris-Orly, en provenance de Rome. "Un geste simple et symbolique pour marquer le début du voyage apostolique et permettre à chacun de s’y associer, où qu’il soit", expliquent les organisateurs.
À Paris, les cloches sonneront une seconde fois
À son arrivée, le pape Léon XIV se rendra à l’Élysée pour une cérémonie d’accueil, puis à l’UNESCO, avant de se diriger vers Notre-Dame. La capitale sera particulièrement mise à l’honneur. À 17 heures, fidèles et badauds pourront entendre une seconde fois les cloches de la capitale retentir. Elles marqueront le début de la déambulation du Saint-Père dans les rues de Paris à bord de sa papamobile, juste avant les vêpres à Notre-Dame de Paris.
Un symbole d’unité
Depuis des siècles, le son des cloches berce le quotidien des chrétiens. L’Angélus a longtemps rythmé les journées dans les villes et les campagnes. Aujourd’hui, elles appellent à la messe, retentissent pour les baptêmes, les mariages ou les funérailles et annoncent les grandes fêtes liturgiques.
Un choix particulièrement fort pour la venue du Pape. En effet, de nombreux fidèles ne pourront pas assister physiquement aux différents événements organisés à cette occasion. Toutefois, en retentissant vendredi matin, les cloches retrouveront leur fonction première : appeler et rassembler. Où qu’ils se trouvent, du nord au sud du pays, les fidèles pourront ainsi participer symboliquement à son arrivée et communier par la prière. Partout dans le pays, les Français pourront entendre leurs clochers annoncer l’arrivée du Pape et prendre ainsi part, à leur manière, à cet événement historique et spirituel.