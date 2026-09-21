La visite du Pape Léon XIV en France approche à grands pas. Pour saluer son arrivée, les cloches de toutes les églises de France sonneront à l’unisson vendredi 25 septembre, à 10 heures.

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L’arrivée du Pape en France ne passera pas inaperçue. Ce vendredi 25 septembre à 10 heures, tous les clochers de France sonneront à l’unisson pendant sept minutes. Pourquoi à cette heure précise ? Elle correspond à l’heure exacte de l’arrivée du Pape Léon XIV à l’aéroport de Paris-Orly, en provenance de Rome. "Un geste simple et symbolique pour marquer le début du voyage apostolique et permettre à chacun de s’y associer, où qu’il soit", expliquent les organisateurs.

À Paris, les cloches sonneront une seconde fois

À son arrivée, le pape Léon XIV se rendra à l’Élysée pour une cérémonie d’accueil, puis à l’UNESCO, avant de se diriger vers Notre-Dame. La capitale sera particulièrement mise à l’honneur. À 17 heures, fidèles et badauds pourront entendre une seconde fois les cloches de la capitale retentir. Elles marqueront le début de la déambulation du Saint-Père dans les rues de Paris à bord de sa papamobile, juste avant les vêpres à Notre-Dame de Paris.

Un symbole d’unité

Depuis des siècles, le son des cloches berce le quotidien des chrétiens. L’Angélus a longtemps rythmé les journées dans les villes et les campagnes. Aujourd’hui, elles appellent à la messe, retentissent pour les baptêmes, les mariages ou les funérailles et annoncent les grandes fêtes liturgiques.