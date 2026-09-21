Messe du Pape : venir avec de jeunes enfants ou pas ?

Entre la foule, la marche et l’attente, de nombreux parents s’interrogent sur l’intérêt de venir avec de jeunes enfants à la messe du Pape à Paris. Pour ceux qui décident de venir en famille au complet, cette journée s’anticipe un minimum !

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"C’est un moment unique ! Nous venons avec nos quatre enfants de 11, 8, 5 et 3 ans. Nous avons la chance de pouvoir venir à pied et nous prendrons des jeux et du ravitaillement pour tenir toute la journée !", explique Clémence, 38 ans. "Impensable avec les enfants !", s’exclame quant à elle Charlotte, la trentaine, qui habite à Boulogne-Billancourt mais ne s’imagine pas une seconde emmener ses deux garçons de 4 et 2 ans dans la foule. "Ils ont besoin de bouger, ils ne tiendront jamais une journée, parqués dans quelques centimètres carrés et je sais que je n’en profiterai pas, nous regarderons la messe à la télévision."

Assister à la messe du Pape est un événement exceptionnel, que de nombreux fidèles souhaitent vivre en famille. Mais avec un bébé ou de jeunes enfants, la question de les emmener peut susciter bien des hésitations. Chaque parent a ses raisons et il n’existe pas de réponse toute faite : chacun est appelé à écouter son cœur et à discerner en toute connaissance de cause. Pour cela, voici quelques informations, conseils et témoignages qui peuvent aider à prendre une décision.

Âge de l’enfant

Tout d’abord, tout dépend de l’âge de l’enfant. Un enfant de 7 ans, âge de raison oblige, sera plus facile à canaliser qu’un enfant de 3 ans. Une solution est de n’emmener que les plus grands. "Nous laissons les deux derniers, 3 et 5 ans, à ma belle-mère, et n’y allons qu’avec notre aînée, Apolline, qui a 8 ans", expliquent Pierre et Natacha qui viendront de Lyon pour l’occasion. "Elle est impatiente, nous lui avons montré des photos et expliqué qui était le Pape, quel était son rôle, et pourquoi sa visite en France était exceptionnelle."

Pour les nourrissons, la question se pose aussi. S’ils sont facilement transportables, on peut craindre le bruit et les mouvements de foule. À savoir, il existe des casques antibruit spécifiques pour bébé.

Ravitaillement et occupations

C'est une journée qui peut être longue pour des tout petits et donc qui s'anticipe ! Les portes ouvrent dès 9 heures le samedi matin, et il est conseillé d’arriver avant 11 heures. La messe commence à 15 heures et se termine à 16h30. Une amplitude horaire qui demande une véritable organisation lorsqu’on vient avec de jeunes enfants. Pour les faire patienter, il est bon de prévoir des jeux, des livres, des coloriages ou autres activités manuelles, un pique-nique, des en-cas, éventuellement une couverture ou un plaid pour tenter de faire faire une sieste aux plus jeunes. Attention néanmoins à la taille du sac à dos, limitée à moins de 25 litres (les grands sacs à dos sont interdits).

La bonne nouvelle est que la météo s’annonce plutôt favorable. La foule sera rassemblée sur les Champs-Élysées et l'avenue de la Grande Armée, il n’y a pas d’herbe, marcher à quatre pattes risque donc d'être un peu douloureux ! Les stations de métro autour des Champs-Élysées seront fermées, il faut donc prévoir de la marche pour accéder jusqu’à la zone. Les poussettes y seront autorisées, mais pas les trottinettes, ni les vélos.

Une expérience spirituelle

Emmener ses enfants à la messe du Pape demeure une occasion unique de vivre un temps spirituel fort en famille. Les enfants n’ont pas besoin de tout comprendre pour y prendre part. C’est aussi une manière de leur faire découvrir la dimension universelle de l’Église. Une expérience qui laisse généralement une empreinte dans le cœur des enfants, même diffuse. "Je me souviens très bien de la messe de Jean Paul II à Reims en 1996, j'avais dix ans, on avait des foulards orange. Ce qui m'avait marqué, c'était le monde, je m'étais dit qu'on était quand même beaucoup de chrétiens !", se souvient Sophie, 40 ans, qui habite en région parisienne et ira à la messe de Léon XIV avec ses trois enfants.