Alors que l’heure de la rentrée a sonné pour bon nombre d’étudiants, la mobilisation continue en aumônerie quelques jours avant la visite du Pape en France du 25 au 28 septembre.

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Depuis l’annonce officielle de la venue du Pape en France le 16 mai dernier, la mobilisation n’a pas cessé. En dépit des vacances d’été et au rythme des informations arrivant au compte-goutte, les aumôneries étudiantes et jeunes pros ont répondu présent pour assurer leur participation à l’événement le plus attendu de la rentrée.

"Nous nous sommes mis sur le coup tout de suite", se remémorent Clémence et Adrien, étudiants de l’aumônerie de la Doua, à Villeurbanne. "Beaucoup d’étudiants se sont portés volontaires, notamment pour aider à récupérer des places car à nous deux seulement, nous n’aurions pas réussi ! Nous étions une quinzaine à nous connecter simultanément le jour de l’ouverture des inscriptions pour la veillée des jeunes". Au total, plus de 80.000 jeunes, de 17 à 35 ans, sont attendus au Stade de France au soir du 25 septembre pour la grande veillée de prière présidée par Léon XIV.

En cette période de rentrée universitaire et à moins d’une semaine de l’arrivée de Léon XIV, l’un des principaux défis est de veiller à ce que tous les jeunes qui le souhaitent, y compris les nouveaux venus en aumônerie, puissent prendre part à l’événement. Si la présence des jeunes inscrits en catéchuménat constituait un point d’inquiétude, "tous les catéchumènes et néophytes ont heureusement trouvé une place", se réjouit Héloïse Biseau, responsable de l’aumônerie Sorbonne Saint-Germain. Pour les autres, des solutions à distance se dessinent. "Des retransmissions de la veillée et de la messe du samedi sont prévues par le diocèse. Nous en proposerons peut-être aussi dans le local de l’aumônerie", soulignent Clémence et Adrien, étudiants en région lyonnaise. L’aumônerie étudiante et jeunes pros du diocèse de Tarbes et Lourdes, dont le week-end de rentrée coïncide avec la venue du Pape et réunira pas moins de 80 participants – un nombre inédit -, suivra la veillée parisienne "en streaming", rapporte sœur Daniela-Luce, responsable adjointe de l’aumônerie.

Du côté de l’Institut catholique de Paris (ICP), où Léon XIV se rendra dans la matinée du 26 septembre pour une rencontre avec les membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, une autre opportunité d’apercevoir le Pape s’offre aux étudiants. La Catho de Paris a en effet proposé des places pour venir voir le souverain pontife traverser la cour de l’établissement. "Elles se sont envolées en un quart d’heure", note Sophie Imbert, responsable de l’aumônerie de l’ICP.

Préparation spirituelle

Au-delà de l’organisation pratique, les aumôneries se préparent spirituellement à accueillir Léon XIV. "Depuis l’annonce de la visite du Pape, nous avons mis en place une adoration tous les vendredis de 21h à 6h du matin afin de prier pour le Saint-Père, pour que son voyage se passe bien et que la France puisse écouter son message", précise Maxime Weber, responsable du groupe des Jeunes Pros de Metz, ville qui accueillera Léon XIV le 28 septembre.

Il y a une attente de la part des jeunes français de trouver un sens à leur vie. Le Pape peut précisément lancer les jeunes sur cette mission.

L’aumônerie de la Doua envisage de mettre en place une chaîne de prière. Pour accompagner la déambulation en papamobile de Léon XIV dans les rues de Paris, qui le conduira de l’église Notre-Dame-des-Champs jusqu’à la place Saint-Michel, l’aumônerie Sorbonne Saint-Germain ne se voyait pas manquer à l’appel. "Nous prévoyons des moments de prière et une chorale. Ce sera symbolique de se retrouver place de la Sorbonne, devant la chapelle, pour souhaiter la bienvenue au Saint-Père et rendre visible l’évangélisation dans notre quartier", confie la responsable de l’aumônerie parisienne.

T-shirts, banderoles et cadeaux

À chaque aumônerie, son lot d’initiatives pour se distinguer et se rassembler autour de l’événement. Les étudiants de l’aumônerie de la Doua s’apprêtent à recevoir leurs "propres" t-shirts. "Ce sera le moyen de montrer notre motivation et de nous identifier à la veillée", commentent Clémence et Adrien. En plus de t-shirts spécialement acquis pour l’occasion, le petit groupe des Grands Moulins, à Paris, a confectionné une bannière aux couleurs de l’aumônerie. "Nous réfléchissons à fabriquer des banderoles spéciales pour le passage du Pape", indique Maxime Weber. "Nous souhaiterions aussi lui offrir un cadeau qui représenterait la jeunesse de Metz". À Lourdes, l’implication prendra également la forme du service. Après une nuit passée en groupe dans un village environnant, les lycéens, étudiants et jeunes pros du diocèse se rendront au sanctuaire marial à pied et aideront à "brancarder des personnes à mobilité réduite du pôle gériatrique Labastide", explique sœur Daniela-Luce.

"Génération Léon XIV"

Sur les réseaux sociaux, levier de communication prisé par la "Gen Z", les pages dédiées à la venue du Pape alimentent aussi la mobilisation. Le compte "Génération Léon XIV", créé en partenariat avec l’aumônerie étudiante de Bayonne pour ce voyage apostolique, affiche plus de 3.600 abonnés. Des adresses du Pape à la jeunesse, des informations concernant sa visite dans l’Hexagone et des témoignages de jeunes catholiques y sont relayés quotidiennement.

Le binôme d’étudiants chargé de l’animation des réseaux sociaux à l’aumônerie Sorbonne Saint-Germain va s’employer à produire du contenu autour de la visite du Pape. Un engouement numérique qui donne la mesure de l’intérêt que suscite Léon XIV, près d’un an et demi après son élection, auprès de la jeune génération. "Ce Pape a une accroche avec les jeunes. Il leur parle souvent, même de loin, par des vidéos, des intentions de prière…", estime Faustine Fayette, déléguée épiscopale pour la pastorale des jeunes adultes au diocèse de Paris, et d’ajouter : "Les aumôneries vont certainement s’emparer du sujet de l’IA, que le Pape aborde largement dans son encyclique".

Une "paisible fébrilité"

À quelques jours de l’arrivée de Léon XIV dans l’Hexagone, l’enthousiasme prédomine chez les jeunes, mais sans effervescence excessive. "Ils ne perçoivent pas le Pape comme une superstar. Ils sont heureux et attendent de voir", relève Laetitia Simeonidis, responsable de l'aumônerie des Grands Moulins. "Tout le monde est dans la confiance. On sent une paisible fébrilité", résume Sophie Imbert, responsable de l’aumônerie de l’ICP.