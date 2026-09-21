Après avoir incarné Jésus pendant sept saisons de The Chosen, Jonathan Roumie referme un chapitre majeur de sa vie. La fin du tournage de la série phénomène, suivie par plus de 300 millions de personnes, marque un moment particulièrement émouvant pour l’acteur catholique — et pour tous ceux qui ont grandi avec son visage du Christ à l’écran.

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Jonathan Roumie a achevé le tournage de la dernière saison de The Chosen, la série phénomène consacrée à la vie du Christ. L’acteur américain, devenu mondialement connu pour son interprétation de Jésus, a annoncé la nouvelle dans un message plein d'émotion le 18 septembre, sur Instagram, alors que les ultimes épisodes ne seront diffusés qu’à partir de novembre. "Mes amis… l’heure est enfin venue", a-t-il écrit à ses abonnés, avant de citer saint Paul : "J’ai mené le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi" (2 Tm 4, 7).

Jonathan Roumie ne quitte pas un rôle ordinaire. Depuis plusieurs années, il incarne le Christ dans une production devenue l’un des plus grands succès mondiaux jamais enregistrés pour une fiction chrétienne.

Une série aux chiffres hors normes

Lancée en 2019 et créée par Dallas Jenkins, The Chosen revendique désormais plus de 300 millions de spectateurs à travers le monde. Quelques semaines auparavant, les chiffres communiqués faisaient état de plus de 280 millions de téléspectateurs dans 175 pays. L’autre vertige est linguistique. Le 20 février 2026, la première saison de The Chosen a obtenu un Guinness World Record pour être devenue la saison de série diffusée en streaming la plus traduite au monde, avec 125 langues. Le précédent record de la série, établi seulement quelques mois plus tôt, était de 86 langues. L’objectif affiché par l’organisation Come and See, qui finance notamment l’effort de traduction, est désormais de rendre les sept saisons accessibles dans 600 langues, afin de toucher 95% de la population mondiale.

Cette stratégie d’accessibilité explique en partie l’audience atypique de la série : The Chosen est proposée sur sa propre application, mais aussi sur de multiples plateformes et supports à travers le monde. La saison 5 avait ainsi été mise à disposition gratuitement dans 50 langues sur l’application de la série.

"Que les gens voient Ton visage, pas le mien"

Pour Jonathan Roumie, la fin du tournage marque aussi la conclusion d’un compagnonnage singulier entre son métier et sa foi catholique. Avant de jouer Jésus, l’acteur prononce une prière devenue emblématique de son approche : "Que les gens voient Ton visage et non le mien. Qu’ils entendent Tes paroles et non les miennes." Une formule qui éclaire la charge particulière de son rôle. À l’écran, l'acteur ne devait pas simplement interpréter un personnage historique ou biblique. Il devait donner un visage humain à celui que des centaines de millions de chrétiens prient, contemplent et reconnaissent comme le Fils de Dieu. À mesure que la série a gagné en audience, cette responsabilité est devenue mondiale. Dans 175 pays, ses gestes, son regard et sa voix ont contribué à façonner l’imaginaire de très nombreux spectateurs, croyants ou non.

Le public doit encore vivre la Passion

Si Jonathan Roumie a terminé son travail, le public n’a pas encore vu les derniers épisodes. La saison 6 de The Chosen sera diffusée à partir du 15 novembre 2026, exclusivement sur Prime Video aux États-Unis et à l’international. Les trois premiers épisodes seront mis en ligne le même jour, puis les suivants paraîtront chaque semaine jusqu’au 6 décembre. Les épisodes devraient ensuite apparaître sur l'application The Chosen, accessible à tous et gratuite.