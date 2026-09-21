Du grégorien à la pop louange, la playlist de la venue du Pape 

À l’approche de la venue du pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre, la musique offre une belle manière de préparer son cœur à cette rencontre. Voici sept morceaux à écouter et à méditer avant ce rendez-vous historique.

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À quelques jours de la visite de Léon XIV en France, pourquoi ne pas se préparer aussi en musique ? Pop louange, chant grégorien, grands classiques de la musique sacrée, hymnes liturgiques… De Pour que le monde ait la vie à l’incontournable Ave Maris Stella, laissez-vous porter par des mélodies diverses et variées, qui ont toutes en commun d’élever les cœurs et de tourner les regards vers Dieu. Une jolie playlist pour se mettre au diapason avant ce rendez-vous historique !

1 « Pour que le monde ait la vie »

Impossible de commencer cette sélection autrement ! Écrit et composé spécialement par Grégory Turpin pour la venue de Léon XIV en France, Pour que le monde ait la vie sera interprété en duo avec Natasha St-Pier devant le Pape, au Stade de France puis à Lourdes. Inspiré de la devise du voyage pontifical, elle-même tirée de l’Évangile selon saint Jean (Jn 6, 51), ce morceau pop louange se veut avant tout une prière simple et fédératrice, que chacun puisse facilement reprendre. Pour son enregistrement, Grégory Turpin et Natasha St-Pier se sont d’ailleurs entourés de plusieurs visages de la scène chrétienne, parmi lesquels Fratoun des Guetteurs, Vinz le Mariachi, Martin de Praise ou encore Julien Dodeman de CathoGlad. De quoi donner à cet hymne des accents résolument collectifs.

2 Léon XIV

À quelques jours de la venue de Léon XIV en France, l’artiste Saul 2 Tarse a choisi l’humour et la musique pour dire son impatience, en remixant le célèbre chant de louange Resucitó. Sur la mélodie bien connue, les paroles se mettent ainsi à l’heure de la visite pontificale, avec notamment ce refrain aussi joyeux qu’entêtant sur la papamobile et les Champs-Élysées : "J’veux voir la papamobile sur les Champs !". Une reprise décalée et pleine d’entrain, qui devrait donner envie à plus d’un de chanter en attendant de voir passer Léon XIV dans les rues de la capitale !

3 Ave maris Stella

Quelques notes suffisent pour changer complètement d’univers. Avec l’Ave maris Stella, "Salut, étoile de la mer ", c’est toute la profondeur de la tradition liturgique latine qui se fait entendre. Cet antique hymne marial, rythmera les vêpres présidées par le pape Léon XIV à la cathédrale Notre-Dame de Paris, marquant la première grande célébration de son voyage apostolique en France le vendredi 25 septembre 2026.

4 Le Magnificat

Impossible d'imaginer les vêpres sans le Magnificat. Le cantique de Marie, tiré de l’Évangile selon saint Luc (1, 46-55), occupe une place centrale dans la prière vespérale. La version proposée ici est interprétée en latin et en chant grégorien par Harpa Dei. À travers les siècles, les mêmes paroles continuent ainsi de monter : "Mon âme exalte le Seigneur". Un chant de joie et d’humilité qui résonnera à la cathédrale de Notre-Dame le vendredi soir.

5 Ave Maria de Caccini

Ce chant doit lui aussi résonner au Stade de France, interprété par la jeune Monroe qui sera accompagnée par la Maîtrise de Reims. Un choix qui résonne particulièrement avec le parcours de la chanteuse franco-américaine qui a commencé à chanter à l’âge de 7 ans et demi dans l’église de son enfance, à Salt Lake City, et confie avoir découvert là le pouvoir de la musique et sa capacité à créer des liens "avec les gens, mais aussi avec Dieu".

6 Notre Père

Il est la prière chrétienne la plus universelle. Au cœur de la messe, juste avant la communion, toute l’assemblée reprend les paroles que Jésus lui-même a enseignées à ses disciples. Chanté par une foule rassemblée autour du Pape, le Notre Père prendra une force particulière : celle de 600.000 fidèles qui seront réussit à la messe place de la Concorde samedi 26 septembre se reconnaissent enfants d’un même Père.