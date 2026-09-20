Tina, la Slovène qui a traversé l’Europe à vélo avec la foi pour boussole

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Quand Tina Žarki de Šenčur parle de ses exploits, on a vite l'impression que tout cela lui semble simple : quelques affaires dans un sac, des Converse aux pieds, un vieux vélo, et c'est parti. Mais derrière le sourire avec lequel cette sportive de 51 ans raconte des milliers de kilomètres, quelques heures de sommeil par nuit et des heures de solitude, se cachent une discipline de fer, une persévérance et une force intérieure hors du commun.

Tina s'est fait remarquer par des exploits qu'aucune Slovène n'avait réalisé avant elle. L'année dernière, elle a parcouru 4.800 kilomètres lors de la Transcontinental Race, de l'Espagne à la Roumanie. Cette année, elle a relevé le défi NorthCape–Tarifa : plus de 7.600 kilomètres pour relier l'extrême nord à l'extrême sud du continent. Elle dit avoir ainsi "fait une croix sur toute l'Europe".

Un cadeau pour ses cinquante ans

Tout a commencé par une envie de se faire un beau cadeau d'anniversaire. "Je savais que j'étais au sommet de ma forme physique et mentale. J'ai décidé de tenter l'une des courses d'ultracyclisme les plus difficiles au monde." Son équipement ? La "Fusée bleue" — son vieux vélo de route acheté d'occasion, payé en deux fois — et des baskets Converse.

Avant son grand départ, Tina a fait un détour par le sanctuaire marial de Brezje pour recevoir la bénédiction d'un prêtre. "Sans la foi que quelqu'un veille sur moi, je n'aurais pas pu partir." Sur la route, chaque croix rencontrée devient une halte intérieure. "Quand on est seul, on n'a rien d'autre que ces petites croix", dit-elle, les larmes aux yeux. La Colline des Croix en Lettonie, couverte d'innombrables signes de foi, l'a profondément touchée.

La liberté avant tout

Sur la route, elle dort quelques heures par nuit dans des abris de bus, lave ses vêtements au fil du parcours, pédale aussi de nuit. "Avant, j'en avais peur, mais je ne veux pas être guidée par la peur. Si je pensais à tout ce qui peut m'arriver, je n'irais nulle part."