Messe du Pape à Paris : Mgr Ulrich conteste une atteinte à la laïcité

Près de 600.000 personnes assisteront à la messe présidée par Léon XIV, place de la Concorde, le 26 septembre. L'événement, qui s'étendra sur plusieurs espaces emblématiques de la capitale, n'est en rien une atteinte à la laïcité, a voulu défendre l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich.

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La visite du Pape approche et suscite chez les Français un engouement inattendu. Pour autant, les voix qui dénoncent une atteinte à la laïcité, en particulier à propos de la messe sur la place de la Concorde que présidera le pape Léon XIV, le 26 septembre, n'ont pas manqué de s'exprimer. L'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, a tenu à répondre et défendre l'événement, y voyant une "expression publique" du culte autorisée par la République. "La République laïque permet l’expression publique de tous les cultes, à condition que cela ne perturbe pas l’ordre public. Nous ne sommes donc pas en train de franchir une ligne infranchissable", estime-t-il dans un entretien au journal La Tribune Dimanche.

"C'est une première"

Face à l'affluence attendue, le dispositif, qui a obtenu l'autorisation du préfet de Paris et s'étendait initialement sur la place de la Concorde et les Champs-Elysées, a été élargi, pour accueillir les quelque 600.000 personnes qui assisteront à la messe. "C'est une première", a souligné Mgr Ulrich, rappelant néanmoins que Jean-Paul II avait été accueilli sur les Champs-Elysées à la descente d'un hélicoptère par le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing.

Cette messe, pour laquelle "une grande croix dorée de 4 mètres de haut sera suspendue au-dessus de l’autel avec, à l’arrière-plan, une reproduction peinte de la rosace sud de Notre-Dame", selon l'archevêque, sera l'un des temps forts de la visite du Pape, du 25 au 28 septembre.

Le coût total de ce voyage de 27 millions d'euros, dont 20 millions pour l'étape parisienne, est "à la charge de l'Eglise de France", a rappelé Mgr Ulrich, calculant que, vu le million de personnes attendues au total dans le pays, cela représentait un coût "de 27 euros par personne, couvrant la logistique, la sécurité…".