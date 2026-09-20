Léon XIV appelle à accueillir la justice de Dieu, “plus généreuse” que celle des hommes

Lors de la prière de l'Angélus à Rome, dimanche 20 septembre 2026, Léon XIV a rappelé que la justice de Dieu est "plus généreuse" et son amour "plus grand" que celui des hommes. En découle la nécessité de promouvoir la loi de l'amour et la miséricorde, en abandonnant les "calculs", les "rivalités" et les "pensées iniques".

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La justice de Dieu est "plus généreuse" et ses desseins "plus humains" que ceux des hommes, a assuré Léon XIV lors de l’Angélus qu’il a présidé au Vatican, le 20 septembre 2026. Depuis la fenêtre de son bureau donnant sur la place Saint-Pierre, le Pape a incité les chrétiens à laisser de côté les "rivalités" et "l’envie".

Introduisant la prière mariale, il a commenté l’Évangile de la messe du dimanche, où des ouvriers sont appelés à travailler dans une vigne, "les uns pour une journée entière, les autres seulement pour quelques heures, d’autres encore presque au moment du coucher du soleil". Au terme de ces travaux, ils sont pourtant tous payés de la même manière.

Léon XIV a fait remarquer que dans ce récit, au moment de la rémunération, le patron paie les premiers ouvriers "comme convenu". Mais "sous leurs yeux", il exprime sa "bonté" et donne un salaire identique à ceux qui ont moins travaillé – déclenchant le mécontentement des premiers.

Dieu a "des voies différentes et des pensées nouvelles"

Le Pape a vu dans cette scène le signe de "la résistance que nous sommes prêts à opposer à une justice plus généreuse et à un amour plus grand". Dieu "a des voies différentes et des pensées nouvelles", a-t-il insisté en affirmant que ses desseins "sont infiniment plus grands et, disons-le, plus ‘humains’ que ceux que nous, hommes et femmes marqués par le péché, pouvons concevoir et réaliser".

Afin de gagner "en joie, en intelligence et en avenir", Léon XIV a encouragé les fidèles à promouvoir la loi de l’amour plutôt que "celle du calcul", la miséricorde et le pardon plutôt que "le mérite", ou encore la paix et la gratitude plutôt que les "rivalités". "Il n’y a pas de place pour l’envie et la division là où fait irruption la nouveauté de Dieu", a-t-il martelé, exhortant à abandonner "les pensées iniques".

Une pensée pour les victimes de la crise humanitaire en Somalie

Léon XIV a aussi exprimé sa solidarité à la population de la Somalie, victime de la violence terroriste et de la sécheresse. "Je suis avec une grande préoccupation la crise humanitaire qui sévit dans certaines régions de la Somalie, a-t-il confié après la prière mariale. Il s’est inquiété des "épisodes de violence" et des "phénomènes climatiques extrêmes" qui aggravent "les conditions de vie déjà précaires de la population, en particulier des femmes et des enfants".

Léon XIV a alors appelé "un engagement généreux de la communauté internationale", afin que les Somaliens reçoivent "l’assistance nécessaire". En 2026, l’Organisation des Nations unies a fait état d’une augmentation dramatique du nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire dans ce pays de la Corne de l’Afrique – plus de 6 millions –, à cause du manque de pluie et de la baisse des budgets d’aide internationale. Outre la famine, la Somalie est ravagée depuis des décennies par une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts.

Enfin, le Pape a aussi adressé une pensée à la population de Pescantina, près de Vérone, "qui se rassemble aujourd’hui autour du Monument aux anciens internés", pour faire mémoire "de tous ceux qui ont été déportés et faits prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale". "Il ne faut pas oublier, mais apprendre de l’histoire afin de ne pas retomber dans les erreurs du passé", a-t-il mis en garde.