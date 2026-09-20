Près de 600.000 personnes sont attendues samedi 26 septembre pour la messe présidée par le pape Léon XIV place de la Concorde, à Paris. Secteurs attribués, stations de métro fermées, accès filtrés et horaires à respecter : voici ce qu’il faut savoir pour accéder à cette messe historique.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Ce sera l’un des temps forts de la visite du pape Léon XIV en France. Samedi 26 septembre, le souverain pontife présidera une messe solennelle à Paris place de la Concorde, devant une assemblée qui s’étendra le long des Champs-Élysées. Et à l’approche de cette célébration en plein air, qui suscite un engouement considérable, les questions se multiplient : à quelle heure faudra-t-il arriver ? comment circuler dans le secteur ? Et surtout, comment se fera l’accès à la messe ? Car le dispositif n’a rien à voir avec celui prévu la veille au Stade de France pour la veillée de prière des jeunes, où les participants disposeront d’une place attribuée. Pour la messe de la Concorde, pas de siège ni d’emplacement individuel réservé : les quelque 600.000 inscrits seront répartis par secteurs, de la Concorde aux Champs-Élysées, avec désormais une zone supplémentaire place de l’Étoile et avenue de la Grande-Armée, ajoutée le 16 septembre face à l’ampleur de l’affluence. Au total, les fidèles seront ainsi répartis sur un axe d’environ trois kilomètres.

Ceux qui imaginent pouvoir arriver tôt pour choisir leur emplacement ou se placer ensemble selon la règle du « premier arrivé, premier servi » devront probablement revoir leurs plans. Comme l’indique le site officiel de la visite du Pape en France, les personnes inscrites recevront individuellement par courriel, dans les prochains jours, leurs consignes pratiques à savoir le secteur attribué mais aussi l’accès le plus proche conseillé, en complément de leur QR Code d’inscription. Une information d’autant plus importante que rejoindre son secteur ne sera pas forcément simple. Plusieurs stations de métro desservant directement le périmètre — Charles-de-Gaulle–Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clémenceau, Concorde et Alma–Marceau — seront fermées du vendredi 25 septembre à 22 heures au samedi 26 septembre à 20 heures, empêchant ainsi les participants d’arriver en métro au plus près de leur secteur. Il faudra donc descendre plus loin et terminer une partie du trajet à pied. La station à privilégier dépendra donc surtout du secteur attribué à chacun. A noter qu’avec les restrictions de circulation prévues autour du rassemblement, la voiture, le taxi ou le VTC ne permettront pas non plus d’arriver directement aux Champs-Élysées.