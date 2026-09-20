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Elle n’existait pas encore lorsque Jean-Paul II s'est rendu à Metz, en 1988. Pour la visite de Léon XIV, prévue le 28 septembre 2026, la maîtrise de la cathédrale Saint-Étienne de Metz sera sur le devant de la scène. Rencontre interreligieuse le matin, messe et déambulation l’après-midi… L’ensemble choral sera à la manœuvre tout au long de la journée, pour un véritable marathon musical. "Les enfants sont très motivés, on sent qu’ils se rendent compte qu’ils vont vivre un moment exceptionnel", affirme Christophe Bergossi, maître de chapelle de la cathédrale et directeur musical de la maîtrise. Heureuse coïncidence, celle-ci fête ses 30 ans cette année. "Ça tombait presque comme un cadeau, sourit le directeur. C’est aussi une reconnaissance du travail que l’on fait. J’ai beaucoup d’encouragements de collègues, à Paris et à Lourdes notamment."

Christophe Bergossi dirige la maîtrise de la cathédrale de Metz, avec son adjoint Pierre Falkenrodt, ancien élève. Maîtrise de la cathédrale de Metz

70 chanteurs le jour J

Reconstituées en 1996 sous l’impulsion de Mgr Pierre Raffin, évêque de Metz, la maîtrise et son école ont formé près de 900 personnes en 30 ans. Avec un objectif : enseigner la musique d’Église dans le diocèse. "Le projet pédagogique principal de la maîtrise de Metz est que les jeunes soient au service des paroisses, comme chantres, poursuit Christophe Bergossi. Ils sont présents de temps en temps à la cathédrale, mais ils sont aussi actifs dans leurs paroisses pour pallier le manque de musiciens." Au total, la maîtrise compte 150 voix, enfants comme adultes, et 70 d'entre eux chanteront pour le Pape. L’école maîtrisienne, elle, s’est construite en partenariat avec l’ensemble scolaire Jean XXIII, et accueille des enfants dès le CP. Chaque année, les chanteurs donnent une quarantaine de concerts, en plus d’animer la messe chaque dimanche à la cathédrale. "On est assez exigeant sur la proposition que l’on fait, c’est quelque chose de très précis et qui demande de l’investissement et des efforts, récompensés par ces moments qu’on vit ensemble, lorsque l’on chante à la cathédrale ou à Rome."

Car si pour la maîtrise de Metz, accueillir un pape à domicile est inédit, ce n’est pas la première fois qu’elle se produit devant lui. "Depuis 20 ans, on a l’habitude de chanter dans des congrès internationaux à Rome, et il y a toujours une rencontre entre le pape et les petits chanteurs. Mais l’accueillir chez nous…" souffle encore le directeur. Epaulé par son adjoint, Pierre Falkenrodt, lui-même ancien élève de la maîtrise, Christophe Bergossi a proposé un répertoire complet et effectué les arrangements musicaux, notamment pour l’après-midi. "On chantera de 13 h 30 jusqu’à 18 h, indique Pierre Falkenrodt. Il y aura différents styles de musique, des arrangements plus classiques avec orgue, mais aussi des chants de l’Emmanuel, notamment avant la messe."

Les chanteurs de la maîtrise assurent une quarantaine de concerts par an. Marc Taillebois, diocèse de Metz

Du grégorien pour la messe