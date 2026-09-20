Au Mexique, un prêtre retrouvé assassiné au bord d’une route

Le père Román de la Cruz Hernández, 48 ans, a été retrouvé mort mardi 15 septembre, tué par balles, dans l’État d’Hidalgo, au centre du Mexique. La Conférence épiscopale mexicaine a témoigné de son indignation et sa solidarité avec le diocèse de Huejutla, où le père Roman officiait dans la paroisse de Santa Cruz. Les funérailles du prêtre se sont tenues dimanche 20 septembre.

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La police mexicaine a fait une macabre découverte au centre du pays, dans l'Etat d'Hidalgo, mardi 15 septembre. Après un signalement, les forces de l'ordre ont découvert le corps d'un prêtre, abandonné le long d'une route et criblé de balles, selon plusieurs médias locaux repris par l'agence Fides. La victime a été identifiée comme étant le père Román de la Cruz Hernández, 48 ans, curé de la paroisse Santa Cruz, dans le diocèse de Huejutla. Le lendemain, la Conférence épiscopale a exprimé son "indignation" et appelé les autorités à faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort brutale. "Nous élevons nos prières pour le repos éternel du père Román et demandons à Dieu d'accorder force et réconfort à sa famille, à ses amis, à ses paroissiens ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé son ministère et sa vie, a-t-elle indiqué. Nous confions le diocèse de Huejutla à l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, Reine de la Paix, afin qu'elle accompagne cette communauté dans sa douleur et fortifie ceux qui pleurent aujourd'hui la perte du père Román."

Un pays rongé par la violence