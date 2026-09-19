Audrey, première baptisée de Notre-Dame, s’apprête à rencontrer Léon XIV

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Audrey, 26 ans, étudiante en diététique et nutrition, peut se targuer d’être la première baptisée de Notre-Dame de Paris depuis sa réouverture. Un titre dont elle tire une certaine fierté mais surtout une immense reconnaissance au souvenir de cette nuit de Pâques, le 19 avril 2025, où elle a rejoint la grande famille des enfants de Dieu après un an et demi de catéchuménat. Rattachée à la paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles dans le 13e arrondissement de Paris, elle a fait partie des quelques privilégiés à être invités à Notre-Dame pour être baptisés lors de la Vigile pascale. Première appelée auprès du baptistère, elle a donc été la première à recevoir le sacrement de baptême par les mains de Mgr Laurent Ulrich.

Baptême d'Audrey, avril 2025. Avec l'autorisation d'Audrey B.

Son parcours sur le chemin de la foi s’est fait progressivement. Pas de conversion fulgurante mais une évidence qui a pris chair à l’occasion de conversations régulières avec une religieuse de sa paroisse. "Ma mère est croyante, mais mon père non, ils avaient décidé de me laisser le choix une fois adulte. J’ai grandi à Chartres et déjà la cathédrale m’attirait par sa beauté", confie-t-elle. Étudiante à Paris, Audrey emménage dans le 13e, près de l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles. "Là, j’ai rencontré une religieuse à qui j’ai posé beaucoup de questions sur Dieu, la religion, la foi… Elle m’a invité à rejoindre le parcours de catéchuménat en cours de route et cela a été comme une évidence !", se souvient-elle.

Baptême d'Audrey, avril 2025. Avec l'autorisation d'Audrey B.

Une rencontre exceptionnelle avec le Pape

Après son baptême, Audrey a intégré l’Assemblée ecclésiale provinciale, lancée en avril 2025 par les évêques d’Île-de-France pour réfléchir à l’accueil et à la place à donner aux futurs et nouveaux baptisés. Un engagement qui la mène à saluer le pape Léon XIV lors de sa rencontre avec les catéchumènes et les néophytes prévue à l’Institut catholique de Paris (ICP) le 26 septembre. "Je fais partie de la dizaine de personnes qui vont être présentées individuellement au Pape ! Je stresse beaucoup mais je suis très contente", confie-t-elle, heureuse de rencontrer ce pape qui "prend au sérieux l’accueil des nouveaux baptisés". "Je sais qu’il va trouver les mots justes pour ces personnes. Sa présence auprès de nous démontre combien il est important pour lui d’accueillir les catéchumènes et d’intégrer les néophytes dans l’Église."