Les meilleures ventes dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 11 au 17 septembre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 11 au 17 septembre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

1 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

2 On Aurait Pu Se Rencontrer

Résumé : François Cheng, Albin Michel, septembre 2026. François Cheng livre une méditation personnelle sur l'oeuvre de Victor Hugo et sur sa propre existence. Nourri par le deuil de son épouse Micheline et par sa lecture du recueil Les contemplations, il mêle réflexion poétique, autobiographie et quête spirituelle, explorant la mémoire, la perte, la transmission et le lien entre les vivants et les morts.

3 C'était ça Où Mourir

Résumé : Thélyson Orélien, Grasset, août 2026. Exilé d'Haïti après l'incendie de son quartier, Jonas, professeur d'histoire, fuit avec un diplôme, des poèmes et la photo de sa mère. Dans l'espoir de rejoindre le Canada, il traverse des territoires hostiles avec des compagnons d'infortune, de la République dominicaine au Mexique. Aux Etats-Unis, il se heurte à la brutalité de l’ICE, symbole d’un système opposé aux migrants. Premier roman.

4 Le pays des étés

Résumé : Pierre Adrian, Gallimard, août 2026. Après le décès de sa grand-mère, le narrateur revient dans la maison familiale bretonne, avant que celle-ci ne soit vendue. En proie à un sentiment de dépossession avec l'arrivée des nouveaux occupants, il sent une menace planer sur le lieu, entre tristesse et nostalgie.

5 pensées

Résumé : Laurent de la Résurrection, Le Cerf, septembre 2026. Un ensemble de textes centrés sur la pratique de la présence de Dieu, dans lesquels le frère carme montre que la vie ordinaire peut devenir le lieu de la rencontre avec Dieu et les gestes simples, une prière. Dans sa préface, le pape Léon XIV souligne l'importance de ses écrits dans sa vie spirituelle.

6 Le bal des foudroyés : le coup d'Etat de Louis XIV

Résumé : Camille Pascal, R. Laffont, août 2026. En 1661, le cardinal Mazarin, Premier ministre tout-puissant, agonise entouré d'une fortune colossale amassée au détriment du peuple. Tandis que Louis XIV, âgé de 22 ans, semble plus préoccupé par les fêtes et ses amours, Colbert prospère par l'intrigue et Fouquet, surintendant fastueux, est aveuglé par ses propres facilités. A la mort de Mazarin, la vérité sur l'ampleur des détournements éclate.

7 La Solitude Des Professeurs Est Infinie

Résumé : Yannick Haenel, Gallimard, août 2026. Professeur stagiaire dans un collège de la banlieue parisienne, Jean Deichel découvre la violence du métier, les difficultés des rencontres avec les élèves ou encore le silence des institutions, tandis qu'il rêve de donner le cours parfait. Prix Strasbourg Bibliothèques idéales 2026.

8 éduquer

Résumé : Frédéric Gautier, Le Cerf, août 2026. Un abécédaire mêlant réalisme et vie spirituelle. A la demande de parents et d’éducateurs, l'auteur livre ici ses réflexions, nourries de l'expérience dans les écoles privées sous contrat, de la formation des enseignants à l’accompagnement des chefs d’établissement. Selon lui, il n’y a pas d’éducation sans mystique ni d'élévation sans foi.

9 Nous Aussi

Résumé : Anne Godard, Actes Sud, août 2026. Une immersion au sein d'une famille d'apparence exemplaire qui vit au cœur du Quartier latin à Paris.

10 la plume et le prince