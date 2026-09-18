Léon XIV pourrait-il rencontrer Céline Dion à Paris ?

À une semaine de l’arrivée de Léon XIV en France, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a fait le point ce 18 septembre sur les préparatifs du voyage. Une éventuelle rencontre avec la chanteuse Céline Dion, actuellement en tournée en France, a été évoquée.

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L'effervescence progresse à mesure que la venue du pape Léon XIV à Paris s'approche ! À une semaine de son arrivée en France, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a fait le point ce 18 septembre sur les préparatifs du voyage lors d’une conférence de presse à Rome. Sécurité, suite papale, papamobile… et rencontres hors-programme. Matteo Bruni a ainsi été interrogé sur la possibilité d’événements surprises, comme une visite du Pape sur la tombe de Robert Schuman à Scy-Chazelle, des représentants de groupes traditionalistes... et même Céline Dion, qui est actuellement en tournée en France.