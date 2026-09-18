Léon XIV pourrait-il rencontrer Céline Dion à Paris ?

À une semaine de l’arrivée de Léon XIV en France, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a fait le point ce 18 septembre sur les préparatifs du voyage. Une éventuelle rencontre avec la chanteuse Céline Dion, actuellement en tournée en France, a été évoquée.
L'effervescence progresse à mesure que la venue du pape Léon XIV à Paris s'approche ! À une semaine de son arrivée en France, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a fait le point ce 18 septembre sur les préparatifs du voyage lors d’une conférence de presse à Rome. Sécurité, suite papale, papamobile… et rencontres hors-programme. Matteo Bruni a ainsi été interrogé sur la possibilité d’événements surprises, comme une visite du Pape sur la tombe de Robert Schuman à Scy-Chazelle, des représentants de groupes traditionalistes... et même Céline Dion, qui est actuellement en tournée en France.
Sans écarter d’éventuels hors-programme, il a affirmé que le programme officiel actuel faisait foi. "Un voyage naît d’une série d’hypothèses qui sont mises sur la table. […] Il y a mille raisons pour lesquelles une option n’est finalement pas retenue", a-t-il glissé. D’après les informations d'IMedia, la chanteuse canadienne Céline Dion aurait d’ailleurs été contactée pour participer à la veillée papale au Stade de France mais n’aurait pas donné suite à cette invitation. Cela n'aurait pas été la première fois que la chanteuse canadienne chante devant le Pape. Le 11 septembre 1984, c'est devant Jean Paul II et 60.000 catholiques qu'elle interprète "Une colombe" au stade olympique de Montréal. "Je vis actuellement les plus belles heures de ma vie", confiait alors la jeune femme de 16 ans.