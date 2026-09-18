Léon XIV à Paris : où se placer pour le voir en papamobile ?

Le pape Léon XIV traversera le cœur de Paris en papamobile le 25 septembre entre 16 heures et 17 heures. Si la déambulation sera gratuite et sans inscription, le public sera réparti dans douze zones sécurisées le long du parcours. Scouts, écoles, catéchumènes, particuliers... chaque groupe aura "sa zone".

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Ce sera l’une des occasions de voir le pape Léon XIV au plus près dans les rues de la capitale ! Vendredi 25 septembre, entre 16 heures et 17 heures, le Pape parcourra en papamobile quelque 2,5 kilomètres dans le cœur de Paris, de l’église Notre-Dame-des-Champs à la place Saint-Michel, en empruntant notamment le boulevard du Montparnasse et le boulevard Saint-Michel. Si la déambulation est gratuite et ouverte à tous, sans billet ni inscription, cela ne signifie pas pour autant que chacun pourra se placer où il le souhaite le long du parcours.

Le site officiel de la visite du Pape a précisé le dispositif prévu pour accueillir le public. L’itinéraire, entièrement piétonnisé et sécurisé, sera divisé en 12 zones d’accueil autonomes. Chacune disposera de son propre point de filtrage, contrôlé par la Préfecture de police et des bénévoles, qui ouvriront dès midi, soit quatre heures avant le passage du Pape. Et selon le plan de répartition du public, pour celles et ceux qui cherchent déjà le meilleur emplacement pour apercevoir Léon XIV, le choix sera légèrement limité car parmi les douze zones prévues, plusieurs seront réservées à des publics spécifiques : scolaires, scouts, étudiants ou encore associations.

Ainsi, les zones A et B, situées boulevard du Montparnasse, seront réservées aux écoles – primaires, collèges et lycées. La zone E, au niveau de Port-Royal et au début du boulevard Saint-Michel, est quant à elle identifiée "Solidarité & Handicap". La zone H, le long du jardin du Luxembourg, accueillera les mouvements scouts, tandis que la zone I, plus haut sur le boulevard Saint-Michel, sera destinée aux étudiants et aux aumôneries. Enfin, les zones K et L, à l’approche de la Seine et de la place Saint-Michel, seront réservées aux néophytes et catéchumènes.