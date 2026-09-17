Pour permettre aux fidèles de se rendre aux célébrations de Léon XIV en France, une plateforme met en relation ceux qui cherchent et proposent un hébergement, un covoiturage ou simplement un peu d’aide. Son fondateur, Laurent Delcamp, raconte à Aleteia comment est née cette initiative.

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Aller à la rencontre de Léon XIV peut vite devenir un véritable casse-tête lorsque l’on ne sait ni où dormir ni comment s’y rendre. Alors que de nombreux fidèles se préparent à accueillir le Pape en France du 25 au 28 septembre , une plateforme entend leur faciliter la vie. Baptisée Entraide Pape France, elle permet à ceux qui cherchent un hébergement, un covoiturage ou simplement un peu d’aide de se mettre en relation avec ceux qui peuvent leur rendre service. Une initiative bénévole et indépendante, née de la volonté très concrète de Laurent Delcamp, père de cinq enfants installé à Annecy, de répondre à un besoin qu’il voyait émerger autour de lui.

Une plateforme pour tous les besoins

Le principe se veut aussi simple que son nom. Sur Entraide Pape France, chacun peut publier une annonce pour proposer ou rechercher une aide en lien avec les événements prévus à Paris, Lourdes et Metz. Une famille peut ainsi offrir une chambre ou un canapé pour une ou deux nuits, tandis qu’un pèlerin peut signaler qu’il cherche une place dans une voiture, en précisant la ville de départ et l’événement concerné.

Pour utiliser la plateforme, il suffit de créer un compte. Seul nom et prénom, ou éventuellement un pseudonyme, apparaissent sur les annonces. Chaque publication indique l’événement concerné, la ville et le service recherché ou proposé. Les échanges se poursuivent ensuite par une messagerie interne. "Les coordonnées ne sont pas publiques et les premiers échanges se font directement sur la plateforme, pour que chacun puisse prendre contact en toute sécurité", explique Laurent Delcamp.

Laurent Delcamp. Laurent Delcamp

L’entraide ne s’arrête pas au logement et au transport. Un repas, l’accompagnement d’une personne âgée ou d’un pèlerin isolé, le prêt de matériel ou encore la garde d’enfants peuvent également faire l’objet d’une annonce.

Les premiers besoins exprimés donnent ainsi un aperçu des difficultés que peuvent rencontrer les participants selon leur destination. Pour l’instant, les demandes d’hébergement sont les plus nombreuses. Un constat qui ne surprend pas le créateur du site, pour qui trouver un toit reste souvent la première difficulté lorsqu’on se déplace pour un tel rassemblement. Néanmoins, une fois cette question réglée, reste celle du trajet. Et là encore, les besoins pourraient varier selon les lieux. À Paris, les transports en commun facilitent relativement l’accès aux différents événements selon Laurent Delcamp. À Lourdes, en revanche, le covoiturage pourrait répondre à un besoin plus important. "L’accès est plus compliqué, toutes les lignes de train ne vont pas à Lourdes", souligne-t-il.

Une idée née d’un besoin très concret

Derrière cette plateforme, il n’y a ni grande structure ni dispositif institutionnel. Son créateur est un entrepreneur, père de cinq enfants, qui vit à Annecy et se dit engagé dans sa paroisse et son diocèse. Lorsque la perspective de la venue de Léon XIV en France s’est précisée, Laurent Delcamp explique avoir vu se multiplier les messages de personnes cherchant une solution pour se loger à Paris. Lui-même a prévu de s’y rendre avec sa famille et des amis. "Tout le monde n’a pas de point de chute à Paris, et le déplacement peut vite coûter cher", indique-t-il. Dans les échanges qu'il voit circuler, une même demande revient régulièrement. "Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait m’aider ?"

Il y a certainement des personnes qui aimeraient venir rencontrer Léon XIV, mais qui peuvent être freinées par la logistique."

L’idée de créer un site internet dédié s’est alors imposée presque naturellement. Habitué à développer des outils numériques dans le cadre de son activité professionnelle, Laurent Delcamp a souhaité mettre cette compétence au service de l’Église. "J’ai été aidé pour développer la plateforme. Aujourd’hui, avec les outils dont on dispose, il est possible de créer très rapidement une solution simple, qui ne coûte pas grand-chose et qui peut réellement rendre service", précise l’Annécien. Car si le site fonctionne aujourd’hui de manière largement automatisée, son principal défi reste de le faire connaître. "L’outil est là, il fonctionne, et je pense qu’il peut vraiment rendre service à beaucoup de monde. Il y a certainement des personnes qui aimeraient venir rencontrer Léon XIV, mais qui peuvent être freinées par la logistique", souligne-t-il.

L’entraide comme moteur du projet

Si cette initiative lui tient particulièrement à cœur, c’est aussi parce qu’elle prolonge une expérience déjà vécue. Pendant le Covid, l’entrepreneur avait participé à la création d’un outil d’entraide paroissiale. Le dispositif avait alors permis de mettre en relation des personnes de générations différentes. "Ça avait très bien fonctionné, notamment parce que cela avait permis de créer un véritable brassage entre les générations, les personnes âgées donnaient un coup de main aux plus jeunes, et inversement", se souvient-il.

Avec Entraide Pape France, cette même logique change simplement d’échelle. Il ne s’agit plus seulement de répondre à un besoin au sein d’une paroisse, mais de permettre aux participants venus de différents endroits de France de se retrouver autour d’un même événement.

De fait, pour Laurent Delcamp, cette démarche rejoint quelque chose de profondément ancré dans la vie chrétienne. "L’entraide, c’est quelque chose qui fait profondément partie de notre vie chrétienne. On est appelés à être attentifs les uns aux autres et à se rendre service", affirme-t-il. Plus qu’un simple service logistique, l’initiative veut ainsi donner une traduction très concrète à cette fraternité.