Paris, Metz, Lourdes… La France se prépare à accueillir Léon XIV

De Paris à Lourdes, en passant par Metz et Saint-Denis, la France se prépare à accueillir le pape Léon XIV. À quelques jours de sa première visite dans l’Hexagone, banderoles, affiches et dispositifs d’accueil fleurissent dans les villes qui seront au cœur de son voyage. Une préparation à découvrir en images.

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À quelques jours de l’arrivée du pape Léon XIV, les villes françaises qui seront au cœur de son voyage se mettent aux couleurs de l’événement. Banderoles sur les façades, affiches dans les rues, dispositifs d’accueil : de Paris à Lourdes, en passant par Metz et Saint-Denis, les préparatifs sont désormais visibles dans l’espace public.

AFP

Du 25 au 28 septembre, le Pape effectuera son premier voyage apostolique en France. Un déplacement qui le conduira dans cinq lieux : l’Unesco, Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz. Une visite très attendue, qui doit réunir plusieurs centaines de milliers de fidèles. Le séjour débutera vendredi 25 septembre à Paris, avec notamment une rencontre avec Emmanuel Macron à l’Élysée, une visite à l’Unesco, puis les vêpres à Notre-Dame. Dans la soirée, Léon XIV se rendra au Stade de France, à Saint-Denis, pour une veillée de prière avec les jeunes. Samedi, après une rencontre à la Maison Bakhita et à l’Institut catholique, le pape célébrera une grande messe en plein air place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Le même soir, direction Lourdes, où il priera à la grotte de Massabielle. Dimanche, il présidera la messe sur la prairie du sanctuaire, avant une procession aux flambeaux dans la soirée.