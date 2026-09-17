Et si, cette année, les Journées européennes du patrimoine vous conduisaient derrière les portes de communautés religieuses ? Les 19 et 20 septembre prochains, couvents, monastères et abbayes ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur histoire et leur vie quotidienne d'une manière originale. Du Morbihan à l'Aude, en passant l'Ain, voici cinq visites insolites à ne pas manquer.

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C’est un week-end attendu chaque année qui permet de découvrir des recoins cachés, des pièces dissimulées, des bâtiments qui n’ouvrent jamais. Les Journées européennes du patrimoine, qui ont lieu ces 19 et 20 septembre 2026, proposent un large choix de visites de châteaux, de musées, mais aussi… de couvents et de monastères ! C’est que les communautés religieuses ne sont pas en reste pour inviter à la découverte insolite de leurs lieux de vie. Petit tour d’horizon de quelques bonnes adresses où se rendre ce week-end pour profiter de l’accueil original de congrégations partout en France.

À Pontcalec Plongée immersive dans l’histoire du marquis et des dominicaines

Pour les Journées du patrimoine 2026, les dominicaines du Saint-Esprit de Pontcalec (Morbihan) invitent le public à vivre une plongée immersive dans le passé du domaine. Les visiteurs peuvent découvrir le château de Pontcalec, remonter le fil de son histoire et partir à la rencontre des grandes figures qui ont marqué les lieux, notamment le célèbre marquis éponyme. "Nous ouvrons à la visite depuis longtemps", confie à Aleteia Mère Marie du Rédempteur. "Mais l’idée est ici de faire revivre l’histoire du château dans les pièces emblématiques et de faire le lien avec la vie qu’on y mène maintenant." Des guerres de religion à la résistance en passant par le marquisat, la visite propose un voyage à travers les siècles au cœur de ce château datant du XIVe siècle. Une découverte qui permet aussi d’entrevoir la vie actuelle de la communauté des dominicaines du Saint-Esprit, installée à Pontcalec depuis 1955. Les parcours sont proposés gratuitement de 14h à 17h30, le samedi et le dimanche. Un salon de thé permet également de prolonger agréablement la découverte.

À l'abbaye du Thoronet Les sœurs font découvrir leur savoir-faire en céramique

Un atelier de céramique artisanale ? C’est ce que proposent les sœurs du monastère de Bethléem à l’abbaye du Thoronet (Var), le samedi et le dimanche de 10h à 18h30. Le but est de permettre aux visiteurs de découvrir le savoir-faire de la communauté. "Une autre religieuse va également peindre des messages calligraphiés sur des carreaux de céramique et les proposer à la vente aux visiteurs", précise une petite sœur du monastère à Aleteia. "L’idée est que la sœur puisse réaliser le message sous leurs yeux, cuire le carreau et permettre aux personnes de les récupérer à la boutique." Des cartes estampillées de messages bibliques sont aussi disponibles à la vente. Les sœurs invitent également les visiteurs présents à les rejoindre au monastère du Thoronet pour vivre les offices et la liturgie à leurs côtés.

À Lisieux Exposition "Les Martin et Guérin, une famille d'artistes"

Les archives du Carmel de Lisieux et l’association des Amis de sainte Thérèse proposent cette année une exposition gratuite exceptionnelle des œuvres d’art réalisées par la carmélite docteur de l’Église et sa famille. "Le but est d’élargir aux œuvres réalisées par les familles Martin et Guérin - nom de jeune fille de Zélie Martin, la mère de sainte Thérèse - pour mettre en lumière la fibre artistique qui irrigue toute la famille", raconte Camille Burette, archiviste du Carmel de Lisieux et commissaire de l’exposition. Des dessins de jeunesse aux productions artistiques réalisées au Carmel, l’exposition présente des tableaux, statues, objets peints mais aussi des ornements liturgiques et des images enluminées. Est notamment exposé un cahier de dessin de Marie Guérin, cousine germaine de Thérèse, qui a aussi réalisé un portrait de la jeune sainte à onze ans. "Les tableaux exposés le sont car ils ont chacun une histoire à raconter et un lien avec la foi de cette famille, commente Camille Burette. C’est devant ‘La sainte Vierge et sainte Madeleine’ que Céline, sœur de Thérèse, a appris à son père qu’elle souhaitait entrer au Carmel et que le domestique des Martin s’est converti." Au-delà des œuvres, sont aussi exposés les meubles utilisés à l’emploi de la peinture : tubes, pinceaux, matériel à dorure, mannequin articulé mais également petits livres d’apprentissages avec des croquis. Est aussi souligné le talent pour la photographie développé par Céline Martin au sein du monastère. Volontairement, peu de portraits de Thérèse sont dévoilés. L'exposition se tient à partir du 19 septembre et s’étend jusqu’au 4 octobre dans le cadre des Fêtes thérésiennes. Des visites guidées sont proposées le matin et l’après-midi le week-end du 19-20 septembre.

À Notre-Dame des Dombes Une cueillette de pommes peu commune

Et si les Journées du patrimoine étaient consacrées à la cueillette de pommes ? À l’abbaye Notre-Dame des Dombes (Ain), la Communauté du Chemin Neuf propose des visites guidées et une cueillette publique le samedi de 9h à 12h puis de 14h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h. L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’ancien verger de la communauté, composé d’une vingtaine de variétés de pommes, anciennes et plus récentes, sur un hectare. "Le but est de faire rayonner le lieu sur tout le territoire. Les gens viennent avec leurs récipients ou en prennent sur place et on leur explique comment fonctionne la cueillette. Ils peuvent se repérer au moyen d’un flyer leur présentant les différentes variétés de pommes", résume Frère Benjamin à Aleteia. Le site a récemment accueilli de nombreuses jeunes familles ravies de s’adonner à une activité qui plaît beaucoup aux enfants. "Les arbres ne sont pas très grands, la cueillette se fait à hauteur d’homme. Après la récolte, on pèse les pommes ramassées. L’activité a lieu à l’intérieur de la clôture et des murs : c’est un très bel endroit", poursuit-il. Une proposition simple qui résonne aussi spirituellement, comme le rappelle Frère Benjamin, à travers l’histoire du "Jardinier, du vieillard et du pommier" : "Ainsi en est-il du chemin qui mène au ciel : comme la branche qui s’incline vers la terre sous le poids de ses fruits, lorsque l’âme s’humilie, elle porte du fruit en abondance." Une visite gratuite de l’abbaye est également proposée, ainsi qu’une dégustation des produits de la Communauté : fromages, jus de pommes, confiserie et glaces au lait de vaches.

À l'abbaye Saint-Marie de Lagrasse Un patrimoine à découvrir… en musique