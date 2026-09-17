Aymeric et Marie-Alix, 10.000 mètres de dénivelé pour dix ans de mariage

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Une aventure sportive, mais aussi une expérience à deux, à l’image de la vie, avec ses hauts, ses bas, sa météo et ses rencontres. Aymeric et Marie-Alix aiment la montagne depuis longtemps. Marcher fait partie de leurs activités privilégiées. La marche est un temps pour se ressourcer, poser un regard neuf sur son conjoint, apprendre à marcher à deux. "Pour nos dix ans de mariage, je souhaitais vivre quelque chose de spécial, confie Aymeric. Nous avons déjà fait des retraites ou des rencontres spirituelles, mais aujourd’hui, c’est la marche qui nous anime le plus."

"Nous avons préparé ce voyage ensemble, confié nos deux enfants, âgés de 7 et 8 ans, et nous avons décidé de vivre cette expérience, témoigne Marie-Alix. Aymeric est plus entraîné et plus sportif que moi. Je suis heureuse qu’il m’ait proposé cette aventure, qu’il ait cru en moi, qu’il m’ait fait confiance pour vivre ce challenge ensemble."

Le couple part dix jours, marchant ensemble, parfois côte à côte, parfois l’un en avant de l’autre, mais se retrouvant aux étapes et partageant leur expérience du chemin. Marie-Alix partage : "C’est à l’image de la vie. Nous avons des moments à deux, des moments seuls, nous veillons à nous attendre régulièrement." Aymeric complète : "Parfois, le chemin est plat, parfois, la montée est raide et éprouvante. Il faut parfois veiller à ne pas tomber, se concentrer et être vigilant dans les descentes. La marche en montagne éclaire la vie et le mariage."

Reconnaître ses limites

La marche sur le Mont-Blanc n’est pas une expérience solitaire. Les époux avancent au gré des rencontres et font aussi l’expérience de la fragilité et du besoin des autres. Marie-Alix confie : "Le troisième jour, nous avions une très longue étape. Nous l’avions prévu ainsi pour pouvoir faire une halte le 15 août et profiter dignement de la fête de l’Assomption en allant à la messe et en faisant une pause dans notre marche. Sauf qu’Aymeric s’est bloqué l’épaule. Un faux mouvement, mais à 19 h, il ne pouvait même plus porter la nourriture à sa bouche et il nous restait encore une bonne heure de marche." Aymeric poursuit : "Nous avons fait une pause dans un relais pour dîner, mais nous voulions finir notre étape à pied. Au lieu de cela, nous avons accepté une main tendue. Le cuisinier du relais nous a accueillis et nous a déposés en voiture à notre étape." Reconnaître humblement ses limites, savoir accepter l’aide d’autrui pour atteindre son objectif : une expérience qui rappelle aux époux que le mariage est une aventure à deux, mais qui se nourrit également de la bienveillance des autres.

Admiration réciproque

Le couple s’était engagé l’un envers l’autre à marcher, à vivre ce qui est un véritable dépassement de soi, une expérience physiquement intense. Aymeric confie son admiration pour son épouse : "Malgré la faiblesse de ses hanches – une condition de naissance – Marie-Alix n’a jamais voulu arrêter. Moi aussi, j’ai peiné dans certaines montées, et elle a persévéré de façon exemplaire. Cela m’a édifié."

Avec l'autorisation d'Aymeric et Marie-Alix

La jeune femme explique : "Dans cette montée, je me suis mise à compter mes pas. Je faisais des paquets de 60 pas et je reprenais. Je voulais avancer. Je ne sais pas combien de paquets j’ai faits, mais j’ai fini par arriver à l’étape. C’est difficile de gravir une montagne. En plus, le sommet n’est pas toujours visible : il y a des arbres, la forêt. On connaît notre objectif, mais on ne le voit pas. On sait où on doit arriver, mais on ne voit pas tout le chemin. C’est à l’image du mariage. C’est bon de se rappeler qu’un sommet nous attend."

Une expérience spirituelle

Le couple a essayé de commencer chaque journée par un temps de prière. Un matin, dans une petite chapelle à la sortie des Contamines-Montjoie, Notre-Dame-de-la-Gorge, les époux prient la Sainte Vierge. Marie-Alix entonne un Je vous salue Marie, Aymeric se joint à elle et la musique de leurs deux voix emplit la chapelle. Une marcheuse américaine qui passe à ce moment-là, profondément touchée, leur demande s’ils accepteraient de chanter une deuxième fois.

Ainsi, ces dix jours sont aussi l’occasion pour le couple de partager leur foi, d’échanger avec des touristes venus de tous les continents, des personnes en quête de défi sportif, mais aussi d’un supplément d’âme. Le couple poursuit sa route, gardant dans son cœur cette mission de témoigner, de transmettre la richesse du patrimoine français, les trésors des petites chapelles nichées dans la montagne, l’appel à quelque chose de plus grand.

Avec l'autorisation d'Aymeric et Marie-Alix

Le couple poursuit aujourd’hui son quotidien, renforcé par cette expérience. Marie-Alix chérit cette aventure : "C’est une expérience qui n’appartient qu’à nous." Aymeric invite les couples à oser les défis sportifs : "Se mettre en mouvement permet de découvrir l’autre d’une manière différente."

La montagne est un lieu privilégié, un lieu habité. "Une famille m’a prêté ses jumelles et j’ai pu voir des marmottes, j’espérais tellement en voir !", sourit Marie-Alix. "Dans le silence de la marche, j’ai pu m’approcher tout près de chamois !", s’émerveille Aymeric. "Nous avons traversé un troupeau gigantesque de moutons, passant au milieu d’eux, marchant ensemble au rythme du tintement de leurs cloches", témoigne le couple.