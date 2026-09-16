Quelle papamobile le pape Léon XIV utilisera-t-il en France ?

Deux papamobiles et une voiturette de golf accompagneront Léon XIV lors de son voyage en France, du 25 au 28 septembre. Leur acheminement depuis le Vatican jusqu’à Paris, Lourdes et Metz fait l’objet d’une logistique minutieuse, qui privilégiera finalement la route plutôt que les airs.

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Lors de sa venue en France, du 25 au 28 septembre prochain, Léon XIV devrait effectuer deux grands tours en papamobile : le 25 septembre dans les rues de Paris, puis le 28 septembre dans Metz. Néanmoins, il est également probable que le Pape s’offre un bain de foule à bord du célèbre véhicule blanc lors des messes à la Concorde et à Lourdes. La papamobile sera donc un “accessoire” important lors de ce voyage comme bien souvent quand le Pape se déplace à l’étranger. Les services du Vatican enverront trois véhicules en France d’après nos informations : deux papamobiles et une voiturette de golf.

La présence de deux papamobiles permettra de faciliter la logistique entre les étapes du voyage et se prémunir contre l’éventualité d’une panne de l’une d’entre elles. L’usage de la voiturette de golf est privilégié pour saluer la foule dans des lieux comme les stades : ainsi, il est probable que le Pape l’utilise notamment lors de la veillée avec les jeunes au Stade de France, le 25 septembre au soir. "C'est pratiquement le seul élément matériel que nous emmenons avec nous", confiait, à propos des papamobiles, l’ancien organisateur des voyages pontificaux, Mgr Renato Boccardo, au média Le Temps. "Ensuite, chacun part avec sa valise." Les papamobiles sont cependant légèrement plus encombrantes qu’une simple valise : le modèle utilisé actuellement par Léon XIV est une Mercedes classe G électrique qui pèse plusieurs tonnes.

Mais comment ces véhicules seront-ils acheminés jusqu’à Paris puis à Lourdes et Metz ? Il n’est pas question de leur faire parcourir par la route les 1.432 km qui séparent le Vatican de Paris. Trop reconnaissables, modifiées pour leur usage papal et dotées d’une autonomie limitée, les papamobiles ne sont pas conçues pour de tels trajets. D’autres options sont donc privilégiées par les services du Saint-Siège.

Par la route ou par les airs ?

Si certains médias ont avancé que les papamobiles voyageraient par avion cargo pour se rendre en France, il n’en est rien. En effet, d'après plusieurs sources haut placées dans l’organisation de la visite de Léon XIV, c’est en camion que ces véhicules seront envoyés en France. Ils devraient arriver quelques jours plus tôt que Léon XIV et seront stationnés dans un lieu tenu secret. C’est le Vatican qui aura la charge d’organiser ce transport. Les célèbres voitures immatriculées "SCV 1" devraient ensuite être "prises en charge par la France de site en site", confie une source impliquée dans l’organisation du voyage. Elles seront également acheminées en camion entre Paris, Lourdes et Metz.

Léon XIV place Saint-Pierre le 2 septembre 2026. Antoine Mekary | ALETEIA

Le transport routier des papamobiles est généralement l’option retenue pour les voyages proches de l’Italie. C’est ainsi que la voiture du Pape avait été emmenée à Monaco lors de la visite apostolique de Léon XIV en mars 2026. Lorsque l’option de l’acheminement en camion n’est pas envisageable car le pays visité est trop éloigné ou inaccessible par la route, le transport aérien est envisagé. Ainsi, lors des voyages de Léon XIV en Afrique, en avril 2026, puis en Espagne, en juin, les papamobiles utilisées avaient été transportées par les airs. C’est généralement un avion cargo - un Airbus A400M avait été utilisé pour l’Espagne - qui assure le déplacement des véhicules du Pape.

Une papamobile sur place

Cependant, le Saint-Siège ne s’embarrasse pas toujours du transport des papamobiles. Pour s’épargner une logistique parfois extrêmement coûteuse, il arrive que les véhicules soient directement conçus dans le pays visité par le pontife. Ce fut notamment le cas en 2016, lors du voyage du pape François au Mexique. Un véhicule de la marque Dodge, un Ram 1500 Classic, avait alors été transformé en papamobile et offert au pape François par le peuple mexicain. La voiture est devenue particulièrement célèbre en avril 2025 : reconvertie en corbillard, c’est elle qui a assuré le dernier voyage du pape François, du Vatican à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il repose désormais.