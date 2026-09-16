Messe du Pape à Paris : le périmètre d’accueil des pèlerins élargi

À dix jours de la venue de Léon XIV à Paris, l’affluence attendue pour la messe du 26 septembre place de la Concorde contraint le diocèse de Paris à élargir le dispositif d’accueil. Les fidèles seront répartis sur trois kilomètres, jusqu’à la place de l’Étoile et l’avenue de la Grande-Armée. Les inscriptions pour la messe clôturent quant à elle ce mercredi 16 septembre.

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Le pape Léon XIV n'a pas fini de rassembler. Près de 600.000 personnes se sont inscrites pour assister à la messe qu'il présidera le 26 septembre place de la Concorde, à Paris. Face à cette affluence record, le diocèse de Paris a annoncé ce mercredi 16 septembre qu'une zone de déport allait être mise en place pour permettre un élargissement du périmètre, au niveau de la place de l'Etoile et de l'avenue de la Grande-Armée. Les fidèles qui assisteront à la messe seront répartis "sur un unique axe de trois kilomètres".

"Vous avez répondu en nombre à l'invitation du Saint-Père de venir prier avec lui, et je vous en remercie. La messe qu'il présidera depuis la place de la Concorde sera, je n'en doute pas, une célébration historique, un encouragement pour approfondir notre joie d'être au Christ", déclare Mgr Ulrich, archevêque de Paris, dans un communiqué. Ce dernier annonce également la clôture des inscriptions pour la messe ce mercredi à 18 heures, bien que pour rappel, l'inscription pour assister à la célébration ne soit pas obligatoire.

Ferveur et enthousiasme

8.000 nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque jour, expliquait le général Wattecamps, chargé de mission pour la venue du Pape à Paris, lors de la conférence de presse des évêques de France sur ce sujet. La messe place de la Concorde constitue l'un des rendez-vous majeurs de la visite du Pape en France, juste avant ses déplacements à Lourdes et à Metz. Comme l'a montré le sondage Ifop pour Aleteia, Famille-Chrétienne et RCF-Radio Notre Dame, les catholiques espèrent en grande partie que cette visite pontificale contribuera à donner "un nouveau souffle à l'Eglise en France", là où les Français de manière générale semblent montrer une forme de distance avec la venue de Léon XIV, que Jérôme Fourquet explique par une certaine méconnaissance.