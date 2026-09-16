En direct - Il ne sera plus possible de s’inscrire à la messe à Paris après 18h

À neuf jours de l'arrivée du pape Léon XIV en France, Aleteia vous propose de suivre en direct les derniers préparatifs d'une visite qui s'annonce historique. Devant l'enthousiasme des fidèles pour la messe sur les Champs-Elysées le 26 septembre, les autorités élargissent le périmètre et les inscriptions seront closes ce mercredi soir.
Fin des inscriptions à la messe sur les Champs ce soir à 18h
Dans un message publié par le diocèse de Paris, Mgr Mgr Laurent Ulrich révèle que la jauge des 600.000 personnes inscrites pour la messe sur les Champs-Elysées le 26 septembre est bientôt atteinte. Cette affluence nécessite des aménagements dans la préparation de cet évènement qui s'annonce historique : "Nous avons demandé et reçu des autorités la possibilité d'organiser une zone de déport place de l'Etoile et avenue de la Grande Armée, dans un périmètre sécurisé par les forces de l'ordre à qui je veux manifester toute ma reconnaissance" précise l'archevêque de Paris. Conséquence importante, "dans ce contexte, afin d'honorer tous nos engagements et d’accueillir tous ceux qui désirent assister à cette messe, y compris ceux qui n’auraient pas eu la possibilité de s’y inscrire, j'ai pris la décision de clôturer ce soir à 18h la plateforme d'inscription à la messe."
Le périmètre pour la messe sur les Champs va être élargi
“Mettre le feu au parcours de Léon XIV” : les coulisses d’une déambulation hors norme
Le 25 septembre, Léon XIV parcourra 2,5 kilomètres en papamobile, du boulevard du Montparnasse à la place Saint-Michel. Chorales, écoliers, scouts, associations, catéchumènes… Les organisateurs veulent transformer ce passage en un grand moment populaire et festif. Aperçu des coulisses de cette organisation millimétrée.
15.000 forces de l'ordre seront mobilisées
Avec 15.000 membres des forces de l'ordre, des sites aussi sensibles que Notre-Dame de Paris ou les Champs-Elysées, la visite de Léon XIV en France mobilisera un dispositif de sécurité hors normes.