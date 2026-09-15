Une croix monumentale pour la visite du Pape à Lourdes

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C’est sans doute l’un des événements les plus attendus de la venue du pape Léon XIV à Lourdes. Le 27 septembre prochain, le sanctuaire accueillera l’un des temps forts de la visite du souverain pontife : une grande messe célébrée sur la prairie devant 150.000 fidèles. Pour l’occasion, une immense croix de plus de six mètres de haut trônera au cœur du podium géant de 600 m² installé pour la célébration. Une manière de mettre en lumière le savoir-faire des services techniques du sanctuaire, dont le travail reste souvent méconnu du grand public.

"Habituellement, pour ce type de rendez-vous, de nombreuses installations sont sous-traitées, notamment lorsqu’elles nécessitent une technicité ou des moyens matériels particuliers. Il nous semblait donc important que les services techniques du sanctuaire (menuisiers, électriciens, techniciens, peintres…) puissent s’illustrer pleinement à travers cet événement", explique à Aleteia Sébastien Maysounave, directeur du département travaux et site du sanctuaire. Pendant plusieurs semaines, un menuisier-ébéniste, un serrurier, deux électriciens et un peintre ont œuvré à l’élaboration de la croix, confectionnée en bois et en métal. Avec ses 6,20 mètres de haut pour 4,20 mètres de large, ses dimensions impressionnent. Mais au-delà de sa taille, son poids et son installation ont également représenté un véritable défi technique. "Elle pèse 200 kilos et sera suspendue au-dessus du podium. Nous devions nous assurer de sa stabilité", souligne Sébastien Maysounave, qui se veut rassurant : le défi est désormais relevé.

Sanctuaire de Lourdes