Une croix monumentale pour la visite du Pape à Lourdes

C’est sans doute l’un des événements les plus attendus de la venue du pape Léon XIV à Lourdes. Le 27 septembre prochain, le sanctuaire accueillera l’un des temps forts de la visite du souverain pontife : une grande messe célébrée sur la prairie devant 150.000 fidèles. Pour l’occasion, une immense croix de plus de six mètres de haut trônera au cœur du podium géant de 600 m² installé pour la célébration. Une manière de mettre en lumière le savoir-faire des services techniques du sanctuaire, dont le travail reste souvent méconnu du grand public.
"Habituellement, pour ce type de rendez-vous, de nombreuses installations sont sous-traitées, notamment lorsqu’elles nécessitent une technicité ou des moyens matériels particuliers. Il nous semblait donc important que les services techniques du sanctuaire (menuisiers, électriciens, techniciens, peintres…) puissent s’illustrer pleinement à travers cet événement", explique à Aleteia Sébastien Maysounave, directeur du département travaux et site du sanctuaire. Pendant plusieurs semaines, un menuisier-ébéniste, un serrurier, deux électriciens et un peintre ont œuvré à l’élaboration de la croix, confectionnée en bois et en métal. Avec ses 6,20 mètres de haut pour 4,20 mètres de large, ses dimensions impressionnent. Mais au-delà de sa taille, son poids et son installation ont également représenté un véritable défi technique. "Elle pèse 200 kilos et sera suspendue au-dessus du podium. Nous devions nous assurer de sa stabilité", souligne Sébastien Maysounave, qui se veut rassurant : le défi est désormais relevé.
Perchée à quelques mètres au-dessus du podium, la croix, rétroéclairée et dorée en son centre, sera ainsi visible par l’ensemble des fidèles dès dimanche matin. "J’espère qu’elle aidera les pèlerins à préparer leur cœur avant de vivre cette messe historique avec le Pape", conclut Sébastien Maysounave, précisant qu’après la visite de Léon XIV, cette croix sera installée dans l’une des églises du sanctuaire.