Aleteia Magazine explore les défis de l’IA et des écrans

Pour son quatrième numéro, notre trimestriel papier Aleteia Magazine explore les bouleversements provoqués par les écrans et l’intelligence artificielle. Smartphones, réseaux sociaux, objets connectés : le numérique s’impose chaque jour davantage dans les usages, tandis que l’IA ouvre une nouvelle page de cette révolution technologique.

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À l’école comme à la maison, les écrans sont devenus un sujet de débat permanent. Et depuis quelques mois, l’intelligence artificielle s’est immiscée dans la vie quotidienne et professionnelle de bon nombre de Français. Certains y voient une révolution porteuse d’immenses promesses, tandis que d’autres s’inquiètent de ses conséquences sur l’éducation, le travail, les relations humaines ou encore notre capacité d’attention. Aleteia Magazine est allé à la rencontre de chercheurs, enseignants, psychologues, entrepreneurs et témoins pour comprendre les défis de cette révolution numérique et discerner les conditions d’un bon usage de ces technologies.

Dans un grand dossier de près de 90 pages, le lecteur découvrira ainsi comment les écrans transforment la vie des enfants et des adolescents et pourquoi de plus en plus de spécialistes recommandent de retarder l’âge de l’arrivée du premier smartphone, à l’instar de Michel Desmurget, docteur en neurosciences. "La grande puissance des écrans, c’est qu’ils ont, pour zéro effort, la capacité de stimuler le système de récompense", confie celui qui milite pour que les enfants et les jeunes se ressaisissent au plus vite de l’objet livre. Aleteia Magazine explore également les effets des écrans sur la vie familiale, la vie conjugale ou bien le grand âge et distille quelques recommandations

Au cœur de la révolution numérique, nous avons voulu prendre le temps de réfléchir à ses effets sur la famille, l’éducation, le travail, la culture et la vie spirituelle.

"Il faut se préparer à ne plus travailler comme avant", prévient de son côté Aymeric Roucher, auteur d’Ultra-Intelligence (Odile Jacob) et spécialiste du machine learning. Dans un grand entretien, il dépeint un monde du travail bouleversé par l’irruption de l’IA. "Ne subsisteront dans quelques années, selon moi, que les métiers valorisant la responsabilité, car elle est difficile à déléguer aux machines, et ceux valorisant l’incarnation humaine", estime le polytechnicien et fondateur de Folio AI. Au fil des pages, des salariés racontent d’ailleurs comment l’IA a déjà transformé leur quotidien professionnel, pour le meilleur comme pour le pire.