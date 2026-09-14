À Paris, la venue de Léon XIV les 25 et 26 septembre entraînera plusieurs restrictions de circulation et de stationnement, notamment dans les secteurs de Notre-Dame, du Stade de France et de la Concorde.

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À quelques jours de la venue de Léon XIV en France, Paris se prépare à vivre deux journées hors normes. Alors que plusieurs centaines de milliers de fidèles sont attendus, la Préfecture de police va déployer d’importants dispositifs de sécurité autour des différents lieux visités par le Pape. Parmi les principaux secteurs concernés, des périmètres de protection seront instaurés sur son parcours entre Notre-Dame-des-Champs et Saint-Michel, à Notre-Dame de Paris, autour du Stade de France, et, dans le secteur de la place de la Concorde. Si la préfecture assure que ces périmètres seront "restreints au strict nécessaire", leur mise en place entraînera néanmoins plusieurs interdictions de stationnement et de circulation, ainsi que la fermeture de plusieurs stations de métro et de RER. Voici les principales restrictions à connaître selon les différents lieux concernés.

1 Vendredi 25 septembre

La déambulation

La venue du Pape modifiera les habitudes dans les 5e, 6e et 14e arrondissements. Pour accompagner sa déambulation entre Notre-Dame-des-Champs et la place Saint-Michel le 25 septembre de 16h à 17h, un périmètre de protection sera instauré vendredi, de 10h à 20h. Les interdictions de circulation débuteront dès 6h et se poursuivront jusqu’à 20h. Le stationnement sera interdit dès 11h le jeudi 24 septembre.

L’accès au périmètre sera réservé aux riverains et ayants droit, sur présentation d’un justificatif. Les commerces situés sur le parcours devront également fermer leurs portes à partir du vendredi 10h. Ils pourront rouvrir progressivement dans l’après-midi, à 17h sur le boulevard du Montparnasse, à 18h entre le jardin du Luxembourg et le boulevard Saint-Michel, puis à 19h entre le boulevard Saint-Michel et la place Saint-Michel.

Plusieurs stations seront par ailleurs fermées le vendredi. Il s’agit de Montparnasse, Vavin, Port-Royal, Luxembourg, La Sorbonne, Odéon, Saint-Michel Notre-Dame et Cité.

Notre-Dame de Paris

Sur l’île de la Cité, où Léon XIV est attendu à partir de 17h15 pour célébrer les vêpres à Notre-Dame de Paris avec les évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes, les interdictions de stationnement débuteront dès 11h le jeudi 24 septembre et se poursuivront jusqu’à 20h le vendredi. Les restrictions de circulation débuteront quant à elles dès 21h le 24 septembre sur le quai du Marché-Neuf, le pont Saint-Michel et le Petit-Pont, jusqu’à 20h le 25 septembre.

Vendredi, de 6h à 20h, le périmètre sera élargi à l’ensemble de l’île de la Cité, à une partie de l’île Saint-Louis ainsi qu’aux quais de Seine entre le pont des Arts, le pont de la Tournelle et le pont Marie. Les commerces situés dans le périmètre devront fermer de 10h à 20h, tout comme les bouquinistes de la rive gauche, qui seront concernés de minuit à 20h.

Les sorties des stations Pont-Neuf et Saint-Michel Notre-Dame seront également fermées de 10h à 20h. La circulation fluviale sera, elle aussi, interrompue. Elle sera suspendue de 13h à 19h sur le bras de la Monnaie, puis de 15h à 19h sur le bras Marie.

Dès le jeudi 24 septembre, l’île de la Cité sera progressivement soumise à des restrictions de stationnement et de circulation. Capture d’écran Préfecture de police

Stade de France

Les abords du Stade de France seront également placés sous surveillance dès l’après-midi du vendredi 25 septembre, à l’occasion de la veillée de prière avec Léon XIV qui débutera officiellement à 19h30. Un périmètre de protection sera mis en place de 16h à minuit. Il entraînera des interdictions de stationnement et de circulation dès 8h le vendredi, qui se prolongeront jusqu’à 1h le samedi 26 septembre.

2 Samedi 26 septembre

Place de la Concorde

Le dispositif de sécurité autour de la place de la Concorde se déploie en trois temps, à mesure que se rapproche la grande messe en plein air prévue samedi 26 septembre. Les abords de la place de la Concorde sont déjà soumis à des restrictions. Depuis le 2 septembre au soir, il n’est ainsi plus possible de traverser la place du nord au sud, en raison du montage des infrastructures nécessaires à la célébration.

Le dispositif sera renforcé à partir du 16 septembre à 22h dans un second temps. La circulation sera également interdite notamment dans le bas de la rue Royale, dans le bas de l’avenue des Champs-Élysées et aux abords du Petit Palais et des jardins des Champs-Élysées. Ces restrictions se poursuivront jusqu’au 28 septembre à midi.

Troisième étape, à partir du vendredi 25 septembre à 22h, le périmètre de protection sera considérablement élargi autour du site de la messe. Il restera en vigueur jusqu’au samedi 26 septembre à 20h.

L’accès sera conditionné à la présentation d’un justificatif. Ce dispositif entraînera des interdictions de stationnement du vendredi 25 septembre à 14h au samedi 26 septembre à 20h. Les interdictions de circulation varieront selon les secteurs concernés, identifiés sur la carte de la préfecture par des zones rose, verte et jaune. Elles pourront s’appliquer de 22h le vendredi à 20h le samedi.

Plusieurs stations de métro seront également fermées pendant le dispositif. Les participants ne pourront notamment pas utiliser Argentine, Charles-de-Gaulle Étoile, George V, Kléber, Iéna, Alma-Marceau, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées Clemenceau et Concorde.