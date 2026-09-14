Nigeria : plus de 3.000 chrétiens tués en huit mois

Au Nigeria, plus de 3.000 chrétiens auraient été tués depuis le début de l’année 2026, selon un rapport de l'ONG Intersociety publié le 6 septembre. Attaques djihadistes, violences de groupes armés peuls et criminalité alimentent une crise qui frappe durement les communautés chrétiennes, au point de menacer leur existence.

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Plus de 3.000 chrétiens auraient été tués et plus de 3.000 enlevés au Nigeria entre janvier et août 2026, selon un nouveau rapport de l’International Society for Civil Liberties and the Rule of Law (Intersociety) publié dimanche 6 septembre. Cette ONG nigériane basée à Enugu, dans le Sud-Est du pays, et spécialisée dans le suivi des persécutions dresse un constat plus qu'alarmant de la situation des chrétiens du Nigeria, en proie à une hausse considérable de la violence.

Les seuls mois de juillet et août ont coûté la vie à 437 chrétiens et conduit à l'enlèvement de 393 autres. Le 16 août par exemple, 30 fidèles ont été massacrés dans le Benue. Une dizaine de jours plus tard, un pasteur et quatre membres de sa congrégation étaient assassinés dans l'État du Plateau. Le rapport fait également état de 400 églises attaquées et de 25 prêtres et pasteurs tués ou enlevés. Depuis 2009, date de l'insurrection de Boko Haram, ce sont près de 130.000 chrétiens qui ont été tués et 20.000 édifices religieux qui ont été détruits ou endommagés.

Les violences se concentrent notamment dans la Middle Belt, cette région centrale où se rencontrent le nord majoritairement musulman et le sud majoritairement chrétien, notamment dans les États du Plateau, Benue, Kogi et Adamawa.

Entre terrorisme et attaques peules

Derrière ces crimes de masse se trouvent principalement des djihadistes mais aussi des éleveurs Peuls, les seconds étant parfois étroitement liés aux premiers. Dans plusieurs régions, des groupes armés recrutent leurs combattants parmi les populations peules, exploitant les conflits locaux autour de l'accès aux terres et aux pâturages. Cette réalité se superpose à celle d'un pays gangrené par une criminalité en hausse, avec nombre d'enlèvements en échange de rançons.