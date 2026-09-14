Le secret de C.S. Lewis pour entretenir des amitiés à l’âge adulte 

Avez-vous remarqué qu'il devient parfois plus difficile d'entretenir des amitiés à l'âge adulte ? Le célèbre auteur C.S. Lewis dévoile son secret pour préserver ses amitiés.

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À mesure que les années passent et que de nouvelles responsabilités apparaissent - au travail, en famille ou simplement dans le rythme effréné du quotidien - les amitiés peuvent passer au second plan et peu à peu s'estomper.

Une époque de solitude ?

À l'ère de l'hyperconnexion, la solitude semble pourtant gagner du terrain. Entre les obligations professionnelles, les responsabilités familiales, les multiples activités et le temps passé devant les écrans, les journées laissent parfois bien peu de place aux relations profondes. Il est facile d'accumuler des centaines d’abonnés sur les réseaux sociaux, mais combien de personnes, parmi celles qui figurent dans votre répertoire, vous connaissent vraiment ? Et combien seraient disponibles pour écouter, rire ou simplement partager un moment lorsque le besoin s'en fait sentir ?

C.S. Lewis, célèbre auteur de l'œuvre Le Monde de Narnia et des Quatres Amours, accordait une place essentielle à l’amitié. Comme son ami J.R.R. Tolkien, il considérait qu’elle n’était ni un simple passe-temps ni un luxe, mais l’une des plus belles expériences qu’un homme puisse vivre. Et surtout, il a laissé de précieuses clés pour redonner à l’amitié toute sa place.

1 Tout commence quand on découvre une affinité

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"L’expression typique qui marque le début d’une amitié serait quelque chose comme : “Quoi ? Vous aussi ? Je croyais être le seul.”" ( Les Quatre Amours ) Pour Lewis, l'amitié naît lorsque deux personnes découvrent qu'elles partagent un intérêt, une passion, une préoccupation, une difficulté ou une même quête. C’est ce sentiment de se reconnaître dans l’autre, de découvrir que l’on n’est finalement pas seul à penser ou à ressentir certaines choses, qui peut être le point de départ d’une véritable amitié.

Or, à l'âge adulte, les relations ont souvent tendance à se construire autour des différentes « étiquettes » : le travail, le statut social, le rôle dans la famille… Lewis invite au contraire à faire tomber les masques et à partager davantage ce qui anime, questionne et préoccupe… Pour créer de véritables liens, vaut mieux donc oser parler de ses passions, de ses interrogations et parfois même de ses difficultés. Alors, plutôt que de rester à la surface des conversations, pourquoi ne pas aller un peu plus loin et poser des questions plus profondes ?

2 Faire grandir l’amitié en partageant quelque chose

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"Les amoureux sont généralement face à face, absorbés l’un par l’autre ; les amis, côte à côte, absorbés par un intérêt commun." (Les Quatre Amours) Découvrir une affinité est une première étape. Mais pour que le lien se transforme en véritable amitié, encore faut-il avoir l’occasion de partager du temps ensemble. À l’âge adulte, se retrouver simplement "pour prendre des nouvelles" peut vite devenir difficile. Les emplois du temps se remplissent, les responsabilités s’accumulent et les occasions de se voir spontanément se font plus rares. Une solution consiste alors à faire quelque chose ensemble, plutôt qu’à attendre de trouver le moment idéal pour se retrouver.

Un sport, un groupe de prière, une activité bénévole, un club de lecture ou encore un projet créatif peuvent devenir des occasions régulières de se retrouver. L'auteur affirme que l'amitié entre adultes s'épanouit au mieux lorsqu'elle se développe autour d'une cause ou d'un loisir commun.

3 La constance fait durer l’amitié

L’amitié ne grandit pas seulement grâce aux grandes conversations ou aux retrouvailles exceptionnelles. Elle a aussi besoin de régularité. Lewis et Tolkien en savaient quelque chose : leur amitié s’est nourrie de rendez-vous récurrents, notamment lors de leurs rencontres au pub The Eagle and Child à Oxford le mardi, ou à celles du jeudi soir chez Lewis.

À l’âge adulte, on attend souvent d’avoir "un peu de temps" avant de proposer de se voir. Mais ce temps libre arrive rarement tout seul. Il faut planifier des moments avec ses amis et réserver une place dans son agenda pour pouvoir passer du temps avec eux. Un petit-déjeuner le premier samedi du mois, un appel hebdomadaire ou simplement un café de temps en temps. Ainsi, voir vos amis deviendra une habitude. Ces rendez-vous donnent à la relation la possibilité de durer.

4 Garder la porte ouverte aux nouvelles amitiés

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Contrairement à l'amour romantique, qui est exclusif, l'amitié est inclusive. Pour Lewis, l’arrivée d’un nouvel ami n'enlève rien aux anciens amis. Au contraire, une nouvelle amitié peut révéler des facettes de sa personnalité restées jusque-là inaperçues.

Ce constat révèle l’importance de ne pas se limiter à son cercle habituel ou aux amis que l’on connaît depuis l’enfance. À l’âge adulte, rester au sein de groupes déjà constitués peut donner l’impression d’une certaine stabilité, mais aussi conduire à laisser passer de belles occasions de rencontre. Un collègue, un voisin, une personne rencontrée dans une paroisse ou à l’école de ses enfants peut devenir un véritable ami et quelqu’un avec qui partager un bout de chemin. Il faut donc savoir rester ouvert aux nouvelles rencontres et laisser une place à de nouvelles amitiés.