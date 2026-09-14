Ils seront près du Pape, ces anonymes qui portent l’Église par leur prière

Des chrétiens anonymes âgés ou handicapés comme des jeunes des quartiers se préparent à entourer le pape Léon XIV lors de sa visite en France. Pour notre chroniqueur Jean-Étienne Rime, ce sont eux qui portent l’Église et son avenir.

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Quelle frénésie dans les médias de tous bords, et cela ne fait que commencer : la venue de notre pape Léon XIV est partout à la une ! Les reportages, émissions spéciales et autres plateaux mobilisant des personnalités ecclésiastiques ou non se préparent. Les médias en oublieraient presque la sombre campagne électorale et les sympathiques paillettes de Céline Dion. Réjouissons-nous sans réserve de cet enthousiasme, tout en analysant le travail des journalistes. Il leur faut des images, des témoignages chocs et ils se tournent vers les chrétiens qui leur semblent les plus représentatifs et dont la parole est directe, reliant la venue du pape à leur quotidien, à la vie matérielle difficile que l’on suppose être la leur.

Ils ne vont pas être déçus

Ainsi, les demandes d’interviews de jeunes des quartiers populaires explosent. Les demandes de la presse sont à peu près ceci : Il nous faut des jeunes, ce serait bien qu’ils soient issus des quartiers, issus de l’immigration, des garçons et des filles." Ils ne vont pas être déçus, ces jeunes sont nombreux et s’ils ont tous des origines géographiques différentes, ils ont un point commun très fort et qu’ils affirment directement, sans fard : Nous avons Jésus en nous, dans notre cœur, c’est un ami de tous les jours, un ami qui jamais ne nous abandonnera." Certains médias vont être bousculés. Je me souviens d’un jeune, à l’issue de l’audience privée que le précédent pape avait accordé aux jeunes des cités, interrogé par un journaliste de la presse publique qui lui demandait ce que signifiait sa foi chrétienne. Il a répondu : Jésus est avec moi et je m’engage dans la paroisse…" Réaction de l’interviewer : Tu ne peux pas répondre sans parler de Jésus et de la paroisse." C’est presque trop gros pour être crédible et pourtant, c’est ce qui s’est passé.

Les jeunes des quartiers font partie de l’avenir évangélisateur et joyeux de la France chrétienne. Réjouissons-nous, ils devraient sortir de leur anonymat. Ils sont attendus lors de la veillée des jeunes au stade de France, où 80.000 jeunes de France se retrouveront, quels que soient leur âge, leur origine, leur formation pour proclamer leur façon de prier notre Seigneur.

La joie de ces chrétiens de toujours

On doit se demander aussi quelle place auront près du pape les pauvres, les déshérités. Les jeunes emplissent déjà le stade de France, les inscriptions pour la messe qui sera célébrée sur la place de la Concorde atteignent des chiffres considérables. Comment les handicapés, les personnes âgées, les faibles seront accueillis ? Il faut être en bonne santé pour attendre de longues heures sur le macadam et suivre ensuite une messe que la plupart verront sur des grands écrans.

Ce raisonnement a été partagé par le curé de la paroisse de Sainte-Jeanne-d’Arc de la Mutualité à Saint-Denis et l’association La Petite Liberté. Ils ont pris des mesures concrètes. Un car est commandé, des volontaires accompagnateurs sont prêts et une trentaine de personnes à mobilité réduite, âgées ou handicapées se rendra à la messe papale. La logistique est compliquée, le bus doit pouvoir déposer ses passagers près de la Concorde, les sièges pliants n’étant pas autorisés ; il faut leur trouver des places assises et préparer une longue attente, pique-nique à la main. Les médias n’en parleront pas, mais quelle joie pour ces chrétiens de toujours, qui prient chaque jour, depuis des années, affirment leur foi dans des circonstances pas toujours faciles, et qui ont élevé leurs enfants dans la foi ! Ces personnes portent aujourd'hui l'Église par leur prière. Elles seront là, sortant pour une journée de leur foyer d’accueil médicalisé, de leur maison de retraite ou de leur appartement de banlieue. Elles auront la joie de participer à cette messe, voir le pape passer tout près d’eux et prier avec tous, avec le monde. Les médias n’en parleront pas mais ce n’est pas grave : tant d’anonymes partageront la joie de la France, qui rayonnera bien au-delà de la place de la Concorde, bien au-delà de ces jours trop courts où la France entendra le message de paix, d’amour et de fermeté du souverain pontife.

Les défis d’une nouvelle France chrétienne