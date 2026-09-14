À Lourdes, 400.000 hosties fabriquées pour la venue du Pape

À Lourdes, les préparatifs s’intensifient à l’approche de la venue de Léon XIV. En amont de la messe qu'il célébrera le 27 septembre sur la prairie du sanctuaire, trois religieuse du monastère de la Visitation ont fabriqué pas moins de 400.000 hosties en quelques semaines. Un défi de taille, relevé avec patience, minutie et beaucoup de prières.

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Dans le silence du monastère de la Visitation à Lourdes, une petite équipe de religieuses s’affaire depuis plusieurs semaines. Leur mission est aussi discrète qu’essentielle : préparer les hosties qui seront distribuées lors de la grande messe dominicale sur la prairie du sanctuaire de Lourdes, qui sera célébrée par le pape Léon XIV, le 27 septembre prochain.

Voilà plus de 90 ans que ces sœurs perpétuent ce savoir-faire artisanal. Désormais, elles ne sont plus que trois à fabriquer les hosties destinées notamment aux diocèses de Tarbes-Lourdes et de Bayonne, avec une production qui s’intensifie chaque année au printemps, lorsque les pèlerinages reprennent à Lourdes. D’avril à août, près de 300.000 hosties sortent ainsi chaque mois de leur monastère, avant que la production ne soit ramenée à 200.000 en septembre. Mais la venue du Pape a bouleversé ce rythme habituel. Pour répondre à l’affluence exceptionnelle attendue, les religieuses ont dû redoubler d’efforts et fabriquer 200 000 hosties supplémentaires. Au total, ce sont donc 400.000 hosties qui ont été préparées pour le mois de septembre, dont la moitié sera consacrée à la messe du Pape, à laquelle près de 150.000 fidèles sont attendus.

Un travail minutieux dès 4 heures du matin