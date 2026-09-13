Rome : le recteur de Saint-Louis-des-Français démissionne

Arrivé à la tête de l'église Saint-Louis-des-Français à Rome il y a tout juste un an, le père Jean-Christophe Meyer a annoncé ce 13 septembre sa démission à l’issue de la messe dominicale. Il dénonce des "dysfonctionnements" dans l’administration des Pieux établissements et appelle à une réorganisation en profondeur.

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Un départ inattendu. Le recteur de la plus grande église française de Rome, Saint-Louis-des-Français, le père Jean-Christophe Meyer, a annoncé le 13 septembre 2026 sa démission surprise, à peine un an après son arrivée. S’adressant aux paroissiens à la fin de la messe dominicale, il a visé publiquement "l'administration des Pieux établissements", l’institution chargée de gérer le patrimoine de cette église, souhaitant des changements à sa tête. Les tensions s’étaient multipliées ces derniers mois avec plusieurs interlocuteurs de Saint-Louis.

"Si je le fais c’est pour que les choses changent", a confié le père Meyer à la sortie de l’église située dans le centre historique de Rome. Quelques minutes auparavant, le recteur originaire du diocèse de Metz, avait annoncé sa démission de façon inattendue. Il était arrivé le 6 septembre 2025 à ce poste particulier, proposé par la Conférence des évêques de France, nommé par le vicariat de Rome et sous l’autorité de l’ambassade de France près le Saint-Siège.

"Dysfonctionnements"

Le père Meyer a expliqué avoir remis sa démission à l’ambassadeur français Charles Personnaz, en geste de protestation contre les "dysfonctionnements actuels" dans l’administration de son église, qui abrite une communauté de prêtres étudiants ou fonctionnaires du Saint-Siège. Il a assuré que son prédécesseur, Mgr Laurent Bréguet, lui aussi parti avant la fin de son mandat, avait également subi cette situation.

Sans nommer directement le directeur des Pieux établissements, le dominicain Renaud Escande, avec qui selon plusieurs sources, il entretenait des relations tendues, le père Meyer a pointé du doigt "un véritable frein" à sa mission. "Pour mener à bien des projets ici, tout est matériellement compliqué", a-t-il déploré, regrettant un manque de collaboration sur les sujets concernant Saint-Louis.

"Changer vraiment la donne de manière durable"

"La situation était extrêmement complexe, et les relations interpersonnelles entre le recteur et le directeur des Pieux étaient très conflictuelles", glisse une source proche du dossier. Les Pieux établissements de France à Rome et à Lorette assurent la gestion d’un patrimoine très important : en plus des cinq églises françaises – Saint-Louis des Français, la Trinité-des-Monts, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons et Saint-Claude des Bourguignons –, ils détiennent treize immeubles locatifs au cœur de Rome, et des biens culturels d’exception comme les tableaux du Caravage à Saint-Louis.