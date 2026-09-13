Léon XIV en France : l’Office chrétien des personnes handicapées en fête !

À l’occasion de la visite du Pape, du 25 au 28 septembre, la Fondation OCH (Office chrétien des personnes handicapées) se mobilise pour permettre aux jeunes en situation de handicap de vivre ces temps forts. À Paris comme à Lourdes la rencontre se vivra au plus près, notamment à travers des binômes formés pour l’occasion.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

"Je suis en paix, j’ai tellement envie de vivre ça. Ça va être la fête!" À quelques jours de la venue de Léon XIV en France, l’enthousiasme de Flore est communicatif. Salariée de la Fondation OCH (Office chrétien des personnes handicapées), elle s’apprête à vivre l’événement aux côtés de jeunes en situation de handicap.

Le 25 septembre, vingt jeunes de moins de trente-cinq ans participeront à la veillée, au Stade de France. À leurs côtés, des accompagnateurs avec lesquels ils formeront des binômes, préparés en amont par l’OCH. Le lendemain, un second groupe d’une vingtaine de personnes et leurs accompagnateurs, différentes de celles présentes la veille, assisteront à la messe du Pape accompagnés des familles, grâce à un accueil adapté aux personnes à mobilité réduite. En amont, la Fondation organise des temps de prière et de rencontre entre les binômes pour apprendre à se connaître et permettre à chacun de vivre cet événement dans les meilleures conditions.

"On vit notre année ensemble et on a envie de leur donner la possibilité de participer à ces événements."

Soutenu par le diocèse, l’OCH travaille également à renforcer, dans les paroisses, l’accueil et l’accompagnement aux événements des personnes en situation de handicap. Un dispositif permettant à celles qui ne pourraient pas participer à la veillée ou à la messe, notamment des personnes souffrant de troubles psychiques, de vivre la déambulation du Pape dans les rues de Paris, est encore à l’étude.

"Ose la rencontre"

Pour Flore, l’enjeu dépasse largement la seule question de l’accessibilité. Participer à ces événements avec les jeunes en situation de handicap était une évidence : "On vit notre année ensemble et on a envie de leur donner la possibilité de participer à ces événements." Au-delà de l’organisation, elle voit dans cette rencontre une occasion unique de vivre la foi au contact de jeunes qui ont, eux aussi, "soif de vivre cette rencontre dans leur cœur." "Il y a un mystère de la vie dans le handicap qui nous dépasse", explique-t-elle à Aleteia. Pour elle, ce week-end est avant tout un moment de fête, de joie et de simplicité qui la dépasse.

Lourdes : les demandes affluent