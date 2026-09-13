À quelques jours de la messe présidée par Léon XIV, le quintette de cuivres Magnifica s’apprête à vivre un moment hors du commun. Formé il y a 40 ans, l’ensemble participera à la célébration avec trois musiciens supplémentaires. Entre émotion, exigence musicale et adrénaline, les huit instrumentistes veulent faire de la musique un vecteur de recueillement, de paix et de fraternité.

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"Pour une surprise, c'était une surprise", convient Grégoire Méa. Il faut dire que ce trompettiste ne s'attendait certainement pas à être appelé, un matin tout ce qu'il y a de plus normal, pour jouer lors de la messe de Léon XIV à Paris. Pourtant, avec le quintette de cuivres Magnifica, il fera bien partie de l'ensemble musical qui animera la messe place de la Concorde, où sont déjà attendues plus de 500.000 personnes. Composée de deux trompettes, d’un cor, d’un trombone et d’un tuba, cette formation de musiciens poursuit son aventure depuis quatre décennies, au gré des changements de musiciens.

"J’avais 12 ans à l’époque quand l'ensemble a été formé", raconte à Aleteia Grégoire Méa, qui a rejoint Magnifica en 2018. Tous professionnels, les membres de Magnifica exercent toutefois cette activité en parallèle de leur métier principal. "Moi, je suis trompettiste à Radio France, le tromboniste est à la Garde républicaine… On fait entre 10 et 20 concerts par an en plus de notre activité principale."

S'il s'agit d'une activité parallèle, elle est loin d'être prise à la légère. Le quintette répète chaque semaine et continue de se produire régulièrement. La rentrée s’annonce d’ailleurs particulièrement chargée, avec plusieurs concerts prévus en France et au Luxembourg, auxquels s’ajoute désormais cette messe exceptionnelle.

Une invitation inattendue

La participation de Magnifica à la messe du Pape s’est décidée rapidement. En août, l’organiste Karol Mossakovski, que le trompettiste connaît bien, l’a contacté. Organiste à Saint-Sulpice et chargé du regroupement musical, il travaille notamment aux arrangements destinés au chœur. "J'ai été très surpris, ce n'est pas quelque chose auquel on s'attend. J'ai évidemment dit oui et contacté le reste du groupe, tous étaient disponibles. Nous avons pris trois musiciens supplémentaires avec nous", raconte Grégoire Méa.

Quels vont donc être les morceaux interprétés lors de cette messe inédite ? "Pour le moment, nous ne savons pas. C'est encore en cours de décision", confie le musicien. Les musiciens se retrouveront dès le vendredi, veille de la messe, pour une répétition sur place, qui occupera toute la journée. Ils auront notamment la responsabilité d’ouvrir musicalement la célébration. "Il s'agira d'une pièce pour octuor de cuivre et orgue, que nous sommes en train de choisir." Le choix de cette œuvre est particulièrement symbolique : ce seront les toutes premières notes entendues au début de la célébration. "Il faut trouver l'équilibre entre quelque chose de solennel et de joyeux", poursuit Grégoire Méa qui explique que le quintette cherche à mettre à l'honneur un compositeur français.

"Ce genre d’événement reste exceptionnel à vivre. J’ai conscience de son caractère incroyable, hors du commun."

Pour le trompettiste, cette invitation à jouer à la messe pontificale est une opportunité unique. "Ce genre d’événement reste exceptionnel à vivre. J’ai conscience de son caractère incroyable, hors du commun", confie-t-il. La perspective de jouer devant le souverain pontife suscite ainsi une véritable effervescence au sein du groupe. "On est tous très excités de voir le Saint-Père, de participer à cette messe. Faire partie de cet événement est une vraie chance, un véritable honneur."