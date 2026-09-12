Après la polémique sur l’accès des élèves issus du privé hors contrat aux classes préparatoires des lycées de la Défense, le ministère des Armées a confirmé ce 11 septembre à Aleteia avoir diffusé début septembre une directive sur les admissions. Celle-ci rappellerait que seuls les "mérites des candidats" doivent être pris en compte. Mais le texte, diffusé en interne, reste confidentiel et sa mise en œuvre est renvoyée aux armées et aux lycées.

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Les élèves issus de l’enseignement privé hors contrat pourront-ils candidater aux classes préparatoires des lycées de la Défense sans être pénalisés en raison de leur parcours scolaire ? Début juillet, Le Figaro avait révélé que le Prytanée national militaire de la Flèche, parmi les prestigieuses classes préparatoires aux concours militaires, avait explicitement mentionné la scolarité dans le hors contrat comme un "critère éliminatoire". Des parents d'élèves concernés par cette discrimination avaient alors déposé un recours.

Anne Coffinier, fondatrice de l'association Créer son école, avait alors saisi le ministère des Armées. Début septembre, elle annonçait avoir obtenu une réponse du cabinet de la ministre Catherine Vautrin. Selon elle, le cabinet lui avait indiqué qu’une circulaire visant à "interdire toute discrimination à l’encontre des élèves issus des lycées privés hors contrat" devait être signée puis diffusée dans la semaine. Pourtant, aucune trace de cette circulaire n'apparait dans les sources accessibles publiquement.

Une directive en interne

Quelques jours plus tard, le ministère confirme l’existence d’un texte, mais apporte une précision : il ne s’agit pas d’une circulaire publique. Dans une réponse adressée à Aleteia, le Centre médias du ministère des Armées et des Anciens combattants indique qu’"une directive de la ministre [...] a été diffusée aux directeurs des ressources humaines des trois armées début septembre concernant l’accès aux classes préparatoires aux grandes écoles des lycées de la défense". Mais cette directive est considérée comme un document interne et "n’a pas vocation à être diffusée publiquement".

Sur le fond, le ministère affirme que la ministre présente dans ce document les "critères exhaustifs" d’examen des dossiers. La directive "rappelle également que les seuls critères applicables doivent être ceux tenant aux mérites des candidats." Le parcours dans un établissement hors contrat ne saurait donc, en tant que tel, constituer un critère défavorable, puisqu’il ne relève pas du mérite du candidat.

La mise en œuvre est toutefois renvoyée aux armées et aux établissements. Chaque armée devra rédiger une note fixant son processus de sélection et chaque lycée une note de service annuelle précisant les modalités de sélection des candidatures en CPGE. Ces textes devront notamment déterminer la composition des commissions de sélection, qui comprendront au moins cinq enseignants de cinq disciplines différentes. L’examen préalable des candidatures devra, lui, être effectué par au moins un binôme de professeurs, tandis que l’étude des lettres de motivation associera les cadres militaires du lycée.