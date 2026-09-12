60 ans et plein d’élan : le diocèse de Pontoise en fête

Chaque année le diocèse de Pontoise organise un pèlerinage de rentrée à Notre-Dame de Pontoise mais cette année, c’est pour célébrer un bel anniversaire et remercier la Vierge: le diocèse fête avec dynamisme ses 60 ans !

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"Entre 2.000 à 3.000 personnes" sont attendues ce dimanche 13 septembre pour fêter les 60 ans du diocèse de Pontoise, lors du traditionnel pèlerinage de rentrée à Notre-Dame de Pontoise, autour de l'évêque du lieu, Mgr Benoît Bertrand. Les paroissiens sont invités à vivre la messe en paroisse le matin, avant de rejoindre leur évêque à la cathédrale Saint-Maclou puis à l’église Notre-Dame de Pontoise où ils pourront se recueillir devant la statue de la Vierge, vénérée depuis le XVIe siècle et les épisodes de peste. "Plusieurs parcours et marchés sont organisés, notamment pour les jeunes avec quelques kilomètres supplémentaires, pour nous retrouver ensuite tous ensemble dans l’après-midi pour un temps festif, avec des animations, des stands et des rencontres", explique à Aleteia Laurent Delattre, le délégué épiscopal à la communication.

Jeune et dynamique

Créé le 9 octobre 1966 par le pape Paul VI, dans le cadre de la réorganisation de la province ecclésiastique de Paris, le diocèse de Pontoise correspond au département du Val-d’Oise, qui compte plus d’1,2 million d’habitants. Ce diocèse abrite 300 clochers et 50 paroisses, 155 prêtres et 34 diacres permanents. Il est aussi considéré comme l’un des plus jeunes et dynamiques de France puisque la moyenne d’âge y est de 36,9 ans. Quant aux chiffres des baptêmes et autres sacrements, ils suivent la tendance nationale à la hausse, avec en 2025, près de 2.665 baptêmes, 1.320 confirmations et 459 mariages. Le diocèse de Pontoise, c’est aussi un territoire où les cultures se mélangent, aussi bien avec la présence de nombreuses nationalités qu’avec des zones très urbanisées à l’est et le calme campagnard du Vexin au nord du département.

Notre-Dame de Pontoise

Bien avant la création du diocèse, la population vouait déjà une grande dévotion à Notre-Dame de Pontoise, après les grandes pestes du XVI et XVIIe siècle. Au fil des siècles, des pèlerinages y sont régulièrement organisés, et les pèlerins aiment venir se recueillir devant la statue miraculeuse de la Vierge qui se trouve dans une des chapelles de l’église Notre-Dame de Pontoise. La présence de très nombreux ex-voto témoigne ainsi de la reconnaissance et de la foi des fidèles. Cette année, anniversaire oblige, la Vierge sortira en procession, suivie par les bannières de toutes les paroisses pour une marche à travers le parc des Lavandières jusqu’à l’école Saint-Martin-de-France où aura lieu le temps festif, avec comme thème de la journée, "Avec Marie, la naissance d’une fraternité nouvelle".