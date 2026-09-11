Tintoret, la grâce au cœur du tumulte

Le musée Jacquemart-André consacre jusqu'au au 24 janvier 2027, une grande exposition à Jacomo Robusti, dit Tintoret, l’un des maîtres les plus singuliers de la Renaissance vénitienne. À travers une quarantaine de peintures et dessins, “Éternel Tintoret” retrace pour la première fois en France l’ensemble de sa carrière. Derrière les perspectives vertigineuses et les fulgurances de lumière du peintre se dessine aussi une manière profondément incarnée de représenter le sacré. Non comme un monde lointain et figé mais comme une irruption de Dieu au cœur de la vie des Hommes.

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Il suffit de regarder le Miracle de saint Augustin pour mesurer combien la peinture religieuse de Tintoret échappe aux représentations traditionnelles du sacré. Dans ce tableau, réalisé par l’artiste vers 1547, saint Augustin surgit littéralement des nuées. Sous lui, les corps se pressent, se tordent, se relèvent ou tendent les bras. Rien n'est paisible. Une lumière presque violente traverse la toile et tombe sur cette humanité malade venue chercher la guérison. Au premier plan, un homme tend même sa main vers celui qui regarde le tableau. La frontière entre la scène et le spectateur disparaît soudain.

"Le Miracle de sain Augustin" du Tintoret.

C’est cette tension, qui caractérise nombre de ses toiles, qui fait de Tintoret un maître à part de ses contemporains comme Titien ou Véronèse. Les figures du maître vénitien semblent toujours en mouvement, traversées par une lumière brûlante. Ce refus de la perfection glacée a fait dire à Giorgio Vasari - célèbre biographe du XVIe siècle - qu’il possédait “le plus terrible esprit que la peinture n’ait jamais connu”.

Tintoret, “Le petit teinturier”

Né à Venise en 1518 ou 1519, Jacomo Robusti est le fils d'un teinturier - d'où son surnom de Tintoretto, “le petit teinturier”. Il ne quittera pratiquement jamais la Sérénissime et y mènera une carrière exceptionnellement longue jusqu'à sa mort en 1594. Dès les années 1540, son langage s'affirme : diagonales spectaculaires, raccourcis saisissants, contrastes de lumière et rapidité du pinceau deviennent sa signature. Dans ses tableaux, l’artiste cherche non à composer une image parfaitement ordonnée mais à restituer davantage l'intensité d'un événement.

Tintoret, La Déploration du Christ , deuxième moitié du XVIe siècle, huile sur toile, 104 x 137 cm, Nancy, musée des Beaux-Arts, dépôt du musée du Louvre. Thomas Clot

Le Christ et les saints ne sont jamais isolés dans une majesté inaccessible. Au contraire, les témoins bougent, souffrent, s'étonnent, accourent. Une manière de peindre qui rejoint singulièrement la logique même de l'Incarnation : Dieu pénètre dans le monde des Hommes dans leur désordre. Et puisque Dieu a pris chair, le divin peut se manifester à travers des corps bien réels, avec leur poids, leurs gestes, leur vieillesse et leurs faiblesses.

Un Dieu proche de sa Création

Cette proximité est particulièrement sensible dans l’Adoration des bergers, peinte vers 1555-1560 et aujourd'hui conservée à l'église Saint-Eustache à Paris. Pas de décor idéal autour de la crèche. Marie, l'Enfant et les bergers prennent place dans un univers concret et familier. Tintoret aime précisément mêler aux récits bibliques des éléments empruntés à la vie quotidienne des Vénitiens. Cette alliance du sacré et de l'ordinaire rappelle fondamentalement le sens de Noël : Dieu ne choisit pas un monde débarrassé de sa poussière et de son agitation pour s'y manifester. Cette manière de représenter la foi est aussi liée au milieu dans lequel travaille Tintoret. Une part importante de ses commandes provient des paroisses, des confréries et des communautés d'artisans qui structurent alors Venise. Fils d'artisan lui-même, le peintre connaît cet univers et devient ainsi l'interprète d'une “foi vécue collectivement”. Ses personnages ne sont pas des figures désincarnées mais ressemblent aux hommes et aux femmes auxquels ses tableaux sont destinés.

Tintoret, "Adoration des bergers", vers 1555 -1560, huile sur toile, 162 x 284 cm

La lumière dans l'obscurité

Ce qui est admirable chez lui, c’est aussi le traitement de la lumière. Dans son œuvre, elle n'est presque jamais uniforme. Elle surgit de la nuit, frappe un visage, découpe un corps. Dans ses grandes scènes religieuses, cette lumière semble traverser les ténèbres comme une grâce.

C'est vrai aussi de ses portraits. Dans son Autoportrait peint vers 1588, l'artiste a environ 70 ans. Aucun décor prestigieux ne détourne le regard. Son visage vieillissant émerge simplement d'un fond sombre. Les traits portent le temps. Près de trois siècles plus tard, Édouard Manet la copiera. Delacroix, Ingres et Cézanne regarderont eux aussi Tintoret comme un peintre étonnamment moderne.

Copie de l'Autoportrait du Tintoret par Edouard Manet.

Car sa liberté de touche, son refus d'une beauté trop parfaite et son goût pour l'inachevé semblent déjà annoncer une autre conception de la peinture. Tintoret ne gomme ni la vieillesse, ni la souffrance, il les laisse apparaître. Ses contemporains lui ont d’ailleurs souvent reproché sa rapidité, sa touche parfois trop esquissée mais l'exposition montre combien cette liberté constitue aujourd'hui la plus grande force de son œuvre.

Et c’est sans doute ce qui rend, aujourd’hui, sa peinture religieuse si singulière. Tintoret ne cherche pas à nous montrer un monde parfait mais un monde traversé par le désordre et dans lequel la Lumière n’attend pas que tout soit parfait pour y pénétrer.