Lourdes : la procession mariale inscrite au patrimoine immatériel de la France

La traditionnelle procession mariale aux flambeaux du sanctuaire de Lourdes est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France. L'annonce a été faite par le ministère de la Culture le 9 septembre. Cette tradition spirituelle, très ancrée au sanctuaire, rassemble chaque année des milliers de pèlerins à la Grotte des Apparitions.

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Une belle nouvelle pour le sanctuaire de Lourdes à quelques semaines de la venue de Léon XIV. La traditionnelle procession mariale aux flambeaux du sanctuaire de Lourdes a été inscrite ce 9 septembre au patrimoine culturel immatériel de la France, a annoncé le ministère de la Culture. "Une reconnaissance nationale qui vient saluer plus de 150 ans de tradition vivante, de transmission et d’hospitalité", s'est réjoui le sanctuaire dans la foulée de l'annonce.

L'image est en effet connue du monde entier : des pèlerins, flambeaux à la main, avancent au chant des Ave Maria vers la basilique Notre-Dame de Lourdes. Ensemble, ils forment comme un grand chapelet de lumière qui porte aux pieds de la Sainte Vierge, alors que la nuit recouvre la terre, toutes les intentions de ce monde. Cette procession mariale, qui a lieu tous les jours d'avril à novembre à 21 heures, fait partie intégrante du sanctuaire de Lourdes et pourrait bien être classée au patrimoine culturel immatériel de la France.

Le sanctuaire avait entamé en 2023 les démarches auprès du ministère de la Culture afin d'obtenir ce statut. Lancé en mars 2008, l'Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel vise à répertorier des "pratiques vivantes", parmi elles les fêtes communales ou communautaires, les traditions et expressions orales (chants, prières, langues régionales...), savoir-faire traditionnels et ancestraux... La liste est régulièrement mise à jour, et la procession aux flambeaux du sanctuaire pourrait bien s'y trouver. Le sanctuaire a ensuite transmis officiellement le dossier il y a un an, fin septembre 2026. "Cette démarche n'a pas pour but de protéger la procession qui n'est pas en danger de disparition, mais de contribuer à la faire connaître davantage, et plus encore le message du sanctuaire et de la Sainte Vierge", expliquait alors à Aleteia Robin Dupont conservateur du patrimoine, et Nicolas Dargegen, responsable des archives du sanctuaire. "L'inscrire au patrimoine immatériel de la France, c'est surtout reconnaître la pérennité d'une tradition vivante pratiquée dans le sanctuaire depuis plus de 160 ans".

Une procession qui remonte à 1863