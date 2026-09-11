Léon XIV à Metz : la mairie pourra financer des écrans géants

Alors que les 1.000 dernières places pour la messe du Pape à Metz sont parties en moins de quelques minutes ce 11 septembre, la justice a rejeté le recours d’associations laïques contre la subvention de 250.000 euros de la ville, destinée à suivre la messe sur des écrans le 28 septembre prochain.

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Alors que les 1.000 dernières places pour la messe du pape à Metz sont parties ce 11 septembre en moins de dix minutes, le tribunal administratif de Strasbourg a débouté jeudi 10 septembre les associations laïques qui contestaient une subvention de la ville de Metz destinée notamment à installer des écrans géants lors de la venue de Léon XIV, le 28 septembre.

L'Union des familles laïques (Ufal) de Moselle et l'association Les Profanes contestaient une subvention prévoyant notamment 250.000 euros d'investissements pour l'événement. La somme servira, entre autres, à acquérir des écrans géants pour équiper des fan zones où sera diffusée la messe célébrée par Léon XIV à la cathédrale de Metz.

Les associations, qui demandaient au tribunal de bloquer cette subvention, contestaient sa légalité dans la mesure où elle concerne "une manifestation comportant une cérémonie cultuelle". Elles estimaient que cela contrevenait au principe de laïcité, même en Moselle où la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État ne s'applique pas.

"Le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Alsace-Moselle et implique neutralité de l'Etat et des collectivités (...) n'interdit pas, par lui-même, l'octroi (...) de certains financements à des activités ou des équipements dépendant des cultes", a tranché le tribunal administratif.

Un événement "de portée internationale"

"La visite du Pape en France du 25 au 28 septembre 2026 constitue un évènement de portée internationale, lequel va attirer une affluence exceptionnelle de visiteurs, et est susceptible de générer des retombées importantes pour la collectivité en termes de rayonnement culturel et de retombées économiques", souligne la juge des référés.

Le maire (divers droite) de Metz, François Grosdidier, s'est réjoui dans un communiqué d'une décision qui "reconnaît que les moyens déployés répondent avant tout à des impératifs d'intérêt général, de sécurité publique et du bon déroulement de cet évènement historique".